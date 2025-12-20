https://crimea.ria.ru/20251220/serye-zarplaty-v-krymu-13-firm-vyplatili-nalogi-za-samozanyatykh-1151781629.html

"Серые" зарплаты: в Крыму 13 фирм выплатили налоги за самозанятых

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму с 13 работодателей взыскали 11 миллионов рублей налогов после раскрытия схем найма на работу самозанятых. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Наздрачев отметил, что недобросовестные налогоплательщики привлекали к работе крымчан, предоставляя им постоянное рабочее место при условии оформления самозанятости для трудоустройства. И подчеркнул, что для налоговых органов такая "серая" схема очевидна. "В распоряжении налоговиков достаточно ресурсов, чтобы аналитическим путем выявить налогоплательщиков, находящихся в зоне риска", – указал руководитель крымской налоговой.По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 млн рублей по НДФЛ, отметил он.Кроме того, по словам Наздрачева, аналогичная работа проводилась и в отношении маркетплейсов. Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма по итогам 2025 года вышли на рекордные показатели, превышающие общероссийский уровень.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в России будут оформлять больничныеКогда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян

