https://crimea.ria.ru/20251129/kogda-krymchane-dolzhny-zaplatit-nalogi-na-zemlyu-i-transport-1151251956.html

Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт

Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт

До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T13:58

2025-11-29T13:58

2025-11-29T14:02

федеральная налоговая служба (фнс)

крым

налоги

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти ежедневно. Об этом предупредили в пресс-службе налоговой Крыма.В налоговой отметили, что в сентябре крымским налогоплательщикам направлено более 750 тысяч уведомлений на общую сумму более 3 млрд рублей. Уведомления не приходят в двух случаях - если сумма налога менее 300 рублей или налогоплательщик является льготником.С 1 ноября 2025 года налоговые органы вправе взыскать задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате. Взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.По информации ведомства, крымчане являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков.Как сообщалось ранее, цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхЦены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 годуСовфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги

https://crimea.ria.ru/20251128/22-nds-za-uslugi-bankov--chto-izmenit-novyy-zakon-dlya-prostykh-rossiyan-1151255976.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс), крым, налоги, общество, новости