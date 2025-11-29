Рейтинг@Mail.ru
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/kogda-krymchane-dolzhny-zaplatit-nalogi-na-zemlyu-i-transport-1151251956.html
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T13:58
2025-11-29T14:02
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
налоги
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти ежедневно. Об этом предупредили в пресс-службе налоговой Крыма.В налоговой отметили, что в сентябре крымским налогоплательщикам направлено более 750 тысяч уведомлений на общую сумму более 3 млрд рублей. Уведомления не приходят в двух случаях - если сумма налога менее 300 рублей или налогоплательщик является льготником.С 1 ноября 2025 года налоговые органы вправе взыскать задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате. Взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.По информации ведомства, крымчане являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков.Как сообщалось ранее, цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденцияхЦены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 годуСовфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги
https://crimea.ria.ru/20251128/22-nds-za-uslugi-bankov--chto-izmenit-novyy-zakon-dlya-prostykh-rossiyan-1151255976.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная налоговая служба (фнс), крым, налоги, общество, новости
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт

Крымчане должны заплатить налоги на землю, имущество и транспорт до 1 декабря

13:58 29.11.2025 (обновлено: 14:02 29.11.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти ежедневно. Об этом предупредили в пресс-службе налоговой Крыма.
"Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом по почте либо в личный кабинет налогоплательщика. Войти в него можно с паролем от Госуслуг (ЕСИА)", - рассказали в ведомстве.
В налоговой отметили, что в сентябре крымским налогоплательщикам направлено более 750 тысяч уведомлений на общую сумму более 3 млрд рублей. Уведомления не приходят в двух случаях - если сумма налога менее 300 рублей или налогоплательщик является льготником.
С 1 ноября 2025 года налоговые органы вправе взыскать задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате. Взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.
По информации ведомства, крымчане являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков.
"В минувшем году собираемость налогов на имущество физических лиц составила 99,4%, что является выше среднероссийского, а также на 1,3% больше показателя 2023 года (98,1%)", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги
Оплата при помощи платежного стикера - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Вчера, 19:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
22% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
 
Федеральная налоговая служба (ФНС)КрымНалогиОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
13:58Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
13:31Рейд в Севастополе открыт
13:25Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах
13:22Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
13:01Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
12:56В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день
12:50Армия России наступает: ВСУ потеряли более 1200 боевиков за сутки
12:18Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
11:55Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
11:42"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе
11:26Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
11:16Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
11:11В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
10:54На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
10:07Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
09:53Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
09:51"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
09:41В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
09:25Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге 0:58
Лента новостейМолния