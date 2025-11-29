https://crimea.ria.ru/20251129/kogda-krymchane-dolzhny-zaplatit-nalogi-na-zemlyu-i-transport-1151251956.html
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти ежедневно. Об этом предупредили в пресс-службе налоговой Крыма.В налоговой отметили, что в сентябре крымским налогоплательщикам направлено более 750 тысяч уведомлений на общую сумму более 3 млрд рублей. Уведомления не приходят в двух случаях - если сумма налога менее 300 рублей или налогоплательщик является льготником.С 1 ноября 2025 года налоговые органы вправе взыскать задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате. Взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.По информации ведомства, крымчане являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков.Как сообщалось ранее, цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС.
13:58 29.11.2025 (обновлено: 14:02 29.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. До 1 декабря 2025 года крымчане должны оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги. В противном случае уже с 1 декабря задолженность будет расти ежедневно. Об этом предупредили в пресс-службе налоговой Крыма.
"Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом по почте либо в личный кабинет налогоплательщика. Войти в него можно с паролем от Госуслуг (ЕСИА)", - рассказали в ведомстве.
В налоговой отметили, что в сентябре крымским налогоплательщикам направлено более 750 тысяч уведомлений на общую сумму более 3 млрд рублей. Уведомления не приходят в двух случаях - если сумма налога менее 300 рублей или налогоплательщик является льготником.
С 1 ноября 2025 года налоговые органы вправе взыскать задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате. Взыскание проводится только в отношении бесспорных сумм задолженности.
По информации ведомства, крымчане являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков.
"В минувшем году собираемость налогов на имущество физических лиц составила 99,4%, что является выше среднероссийского, а также на 1,3% больше показателя 2023 года (98,1%)", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10% на фоне повышения НДС.
примерно на 10% на фоне повышения НДС.
