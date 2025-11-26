https://crimea.ria.ru/20251126/sovfed-odobril-federalnyy-byudzhet-na-tri-goda-kuda-napravyat-dengi-1151201443.html

Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги

Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сенаторы единогласно одобрили закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщают в пресс-службе Совета Федерации. Закон сформирован на основе прогноза ВВП и инфляции на ближайшие три года.Согласно проекту закона, в 2026 году доходы федерального бюджета составят 40,28 трлн рублей, а расходы – 44,07 трлн рублей. Дефицит бюджета установлен на уровне 3,78 трлн рублей. В документе также закреплены предельные значения внутреннего долга – 37,4 трлн рублей, и внешнего – 66,8 млрд долларов или 59,1 млрд евро.Бюджет на 2027 и 2028 годы также формируется с умеренным дефицитом. Доходы в 2027 году запланированы на уровне 42,9 трлн рублей, а в 2028-м – 45,86 трлн рублей.В документ включены положения о предоставлении бюджетных кредитов регионам. Федеральное казначейство сможет выделять до 150 млрд рублей ежегодно на финансирование инфраструктурных проектов под ставку 3% годовых.Одним из ключевых социальных параметров закона стала величина прожиточного минимума на 2026 год:• для всего населения – 18 939 руб.,• для трудоспособных – 20 644 руб.,• для пенсионеров – 16 288 руб.,• для детей – 18 371 руб.Законом также определяются расходы на государственные программы, межбюджетные трансферты, поддержку культурных, образовательных и музейных комплексов, финансирование амбулаторной помощи и реализацию решений президента и правительства РФ.Документ закрепляет порядок исполнения бюджета, включая возможность корректировок при распределении зарезервированных ассигнований, а также устанавливает режим казначейского обслуживания ряда операций, в том числе в интересах Байконура.Теперь закон направлен на подпись президенту Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 годаПроект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтенииКак в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения

