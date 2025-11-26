https://crimea.ria.ru/20251126/rost-tsen-v-krymu-v-oktyabre---v-tsb-rasskazali-o-tendentsiyakh-1151205300.html

Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях

Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях

В октябре текущий рост потребительских цен в Крыму составил 0,4%, что ниже среднего показателя по России. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26

2025-11-26T16:24

2025-11-26T16:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В октябре текущий рост потребительских цен в Крыму составил 0,4%, что ниже среднего показателя по России. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по региону Елена Денисенко.По ее словам, инфляции замедлялась под влиянием ряда факторов, включая расширение предложения некоторых товаров и охлаждение потребительского спроса."В октябре сахар дешевел шестой месяц подряд, а за год он упал в цене на 7%. Это объясняется тем, что оптовые цены на него на внутреннем рынке снизились из-за высоких запасов и роста урожая сахарной свеклы в стране. Подешевели и легковые автомобили. На рынке сформировался избыточный запас подержанных иномарок и одновременно увеличились импортные поставки. К тому же спрос на автомобили по-прежнему сдерживали высокие ставки по кредитам. Поэтому для оживления продаж наши автодилеры в октябре предлагали покупателям акции и скидки", – объяснила эксперт.А к удешевлению зарубежный туров привели укрепление рубля и сезонное сокращение интереса к поездкам за границу. Похожая ситуация сложилась и с отдыхом внутри региона: цены на путевки в крымские санатории снижаются уже четвертый месяц подряд из-за завершения высокого курортного сезона.При этом Денисенко отметила, что ряд товаров в октябре подорожал. Заметнее всего выросли цены на овощи – томаты, огурцы и сладкий перец. Эксперт объяснила это переходом рынка на тепличную продукцию, себестоимость которой выше из-за расходов на освещение и отопление. В годовом выражении плодоовощная продукция подорожала на 1,8%.Также увеличилась стоимость парфюмерии, косметики, моющих и чистящих средств. Это связывают с ростом затрат производителей на сырье, логистику и оплату труда.При этом годовая инфляция в Крыму снизилась до 9,7% после 10,4% в сентябре, оставаясь выше среднероссийского уровня."На последнем заседании Совета директоров 24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Она по-прежнему остается высокой и это позволяет поддерживать сберегательную активность в стране. Ставки по вкладам в банках по-прежнему превышают уровень инфляции. Это создает условия для дальнейшего замедления роста потребительских цен. По прогнозам Банка России, в 2026 году инфляция достигнет уровня 4-5% и сохранится на целевом уровне в дальнейшем", – напомнила Денисенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

