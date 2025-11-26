Рейтинг@Mail.ru
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251126/rost-tsen-v-krymu-v-oktyabre---v-tsb-rasskazali-o-tendentsiyakh-1151205300.html
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
В октябре текущий рост потребительских цен в Крыму составил 0,4%, что ниже среднего показателя по России. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T16:24
2025-11-26T16:36
эксклюзивы риа новости крым
новости
центробанк рф
елена денисенко
крым
новости крыма
цены в крыму
инфляция
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125522659_320:455:3151:2048_1920x0_80_0_0_a572fd6c530aaa8356303c65e22d95d2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В октябре текущий рост потребительских цен в Крыму составил 0,4%, что ниже среднего показателя по России. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по региону Елена Денисенко.По ее словам, инфляции замедлялась под влиянием ряда факторов, включая расширение предложения некоторых товаров и охлаждение потребительского спроса."В октябре сахар дешевел шестой месяц подряд, а за год он упал в цене на 7%. Это объясняется тем, что оптовые цены на него на внутреннем рынке снизились из-за высоких запасов и роста урожая сахарной свеклы в стране. Подешевели и легковые автомобили. На рынке сформировался избыточный запас подержанных иномарок и одновременно увеличились импортные поставки. К тому же спрос на автомобили по-прежнему сдерживали высокие ставки по кредитам. Поэтому для оживления продаж наши автодилеры в октябре предлагали покупателям акции и скидки", – объяснила эксперт.А к удешевлению зарубежный туров привели укрепление рубля и сезонное сокращение интереса к поездкам за границу. Похожая ситуация сложилась и с отдыхом внутри региона: цены на путевки в крымские санатории снижаются уже четвертый месяц подряд из-за завершения высокого курортного сезона.При этом Денисенко отметила, что ряд товаров в октябре подорожал. Заметнее всего выросли цены на овощи – томаты, огурцы и сладкий перец. Эксперт объяснила это переходом рынка на тепличную продукцию, себестоимость которой выше из-за расходов на освещение и отопление. В годовом выражении плодоовощная продукция подорожала на 1,8%.Также увеличилась стоимость парфюмерии, косметики, моющих и чистящих средств. Это связывают с ростом затрат производителей на сырье, логистику и оплату труда.При этом годовая инфляция в Крыму снизилась до 9,7% после 10,4% в сентябре, оставаясь выше среднероссийского уровня."На последнем заседании Совета директоров 24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Она по-прежнему остается высокой и это позволяет поддерживать сберегательную активность в стране. Ставки по вкладам в банках по-прежнему превышают уровень инфляции. Это создает условия для дальнейшего замедления роста потребительских цен. По прогнозам Банка России, в 2026 году инфляция достигнет уровня 4-5% и сохранится на целевом уровне в дальнейшем", – напомнила Денисенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251030/tsentrobank-nazval-uslovie-bystrogo-snizheniya-klyuchevoy-stavki-1150543127.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125522659_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_131aefc445a051f6953b7a7d00c59b80.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, центробанк рф, елена денисенко, крым, новости крыма, цены в крыму, инфляция, видео
Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях

Цены в Крыму за октябрь выросли меньше, чем по стране

16:24 26.11.2025 (обновлено: 16:36 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатель достает деньги из кошелька у прилавка с мясом
Покупатель достает деньги из кошелька у прилавка с мясом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В октябре текущий рост потребительских цен в Крыму составил 0,4%, что ниже среднего показателя по России. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт Отделения Банка России по региону Елена Денисенко.
По ее словам, инфляции замедлялась под влиянием ряда факторов, включая расширение предложения некоторых товаров и охлаждение потребительского спроса.
"В октябре сахар дешевел шестой месяц подряд, а за год он упал в цене на 7%. Это объясняется тем, что оптовые цены на него на внутреннем рынке снизились из-за высоких запасов и роста урожая сахарной свеклы в стране. Подешевели и легковые автомобили. На рынке сформировался избыточный запас подержанных иномарок и одновременно увеличились импортные поставки. К тому же спрос на автомобили по-прежнему сдерживали высокие ставки по кредитам. Поэтому для оживления продаж наши автодилеры в октябре предлагали покупателям акции и скидки", – объяснила эксперт.
А к удешевлению зарубежный туров привели укрепление рубля и сезонное сокращение интереса к поездкам за границу. Похожая ситуация сложилась и с отдыхом внутри региона: цены на путевки в крымские санатории снижаются уже четвертый месяц подряд из-за завершения высокого курортного сезона.
При этом Денисенко отметила, что ряд товаров в октябре подорожал. Заметнее всего выросли цены на овощи – томаты, огурцы и сладкий перец. Эксперт объяснила это переходом рынка на тепличную продукцию, себестоимость которой выше из-за расходов на освещение и отопление. В годовом выражении плодоовощная продукция подорожала на 1,8%.
Также увеличилась стоимость парфюмерии, косметики, моющих и чистящих средств. Это связывают с ростом затрат производителей на сырье, логистику и оплату труда.
При этом годовая инфляция в Крыму снизилась до 9,7% после 10,4% в сентябре, оставаясь выше среднероссийского уровня.
"На последнем заседании Совета директоров 24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Она по-прежнему остается высокой и это позволяет поддерживать сберегательную активность в стране. Ставки по вкладам в банках по-прежнему превышают уровень инфляции. Это создает условия для дальнейшего замедления роста потребительских цен. По прогнозам Банка России, в 2026 году инфляция достигнет уровня 4-5% и сохранится на целевом уровне в дальнейшем", – напомнила Денисенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
30 октября, 14:55
Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиЦентробанк РФЕлена ДенисенкоКрымНовости КрымаЦены в КрымуИнфляцияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
15:09В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли люди
15:00Откроют ли Крымский мост для электромобилей и гибридов в 2026 году
14:50Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги
14:41Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальше
14:28Участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закроют для большегрузов
14:07Как вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 году
13:57Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года
13:50В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
13:42Новости СВО: российские бойцы улучшили тактическое положение на фронтах
13:28Москва и Бишкек будут развивать кооперацию и строить АЭС – Путин
Лента новостейМолния