Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году
Стоимость квадратных метров в новостройках Крыма в текущем году повысилась примерно на 20%, в 2026-м рост продолжится в связи с повышением НДС и рядом других... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стоимость квадратных метров в новостройках Крыма в текущем году повысилась примерно на 20%, в 2026-м рост продолжится в связи с повышением НДС и рядом других факторов. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Буйлова констатировала, в Крыму, в отличие от материковой части страны, застройщики не предлагают льготных условий покупки квартир, например, субсидированных ставок по ипотеке. При этом участники рынка констатируют рост спроса на недвижимость в регионе примерно на 10-15% в текущем году. В особенности интерес вырос к недвижимости на Южном берегу Крыма и на западном побережье полуострова. Это обусловлено большими инвестиционными вливаниями в улучшение инфраструктуры республики.Вторичный рынок, по словам специалиста, сейчас переживает не лучшие времена, хотя он и старается подтягиваться за "первичкой". Спросом в основном пользуются квартиры в новых современных жилых комплексах, с соответствующей инфраструктурой, услугами и удобствами.В этой связи стоимость квартир на вторичном рынке растет в среднем в пределах инфляции. К тому же, спрос на этот вид жилья серьезно охлаждают опасения потенциальных покупателей стать жертвой мошеннических схем.По словам эксперта, если кто-то планирует приобретать недвижимость, лучше делать это сейчас. В частности, с 1 февраля следующего года исчезнет возможность оформлять две льготные ипотеки на одну семью – по одной на каждого из супругов. К тому же, 2026-м цены, согласно прогнозам участников рынка, вырастут еще больше. На это будет влиять ряд факторов. В их числе дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, которое будет естественным образом стимулировать спрос. Также на увеличение стоимости "квадратов" будут влиять и повышение НДС, и инфляция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году

Цены на жилье в новостройках Крыма повысились за год на 20% - эксперт

20:05 19.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стоимость квадратных метров в новостройках Крыма в текущем году повысилась примерно на 20%, в 2026-м рост продолжится в связи с повышением НДС и рядом других факторов. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.

"Если в прошлом году наблюдалась определенная стагнация цен, то в этом году наблюдался рост, как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость жилья в новостройках выросла примерно на 20%. Если в прошлом году квартиру-студию возле моря можно было приобрести за 5 миллионов рублей, то сейчас цена составляет 7-8 миллионов", – отметила эксперт.

Буйлова констатировала, в Крыму, в отличие от материковой части страны, застройщики не предлагают льготных условий покупки квартир, например, субсидированных ставок по ипотеке. При этом участники рынка констатируют рост спроса на недвижимость в регионе примерно на 10-15% в текущем году. В особенности интерес вырос к недвижимости на Южном берегу Крыма и на западном побережье полуострова. Это обусловлено большими инвестиционными вливаниями в улучшение инфраструктуры республики.
Вторичный рынок, по словам специалиста, сейчас переживает не лучшие времена, хотя он и старается подтягиваться за "первичкой". Спросом в основном пользуются квартиры в новых современных жилых комплексах, с соответствующей инфраструктурой, услугами и удобствами.

"В Москве комфорт-класс уже не пользуется таким спросом как бизнес и премиум. И такая тенденция придет в регионы очень скоро. Но и сейчас все равно тот, кто покупает, допустим, крымскую недвижимость как номера в отелях, чтобы сдавать в управление, тоже хотят, чтобы все было "под ключ", и получать с этого пассивный доход. Вот такая недвижимость как раз в Крыму сейчас пользуется популярностью", – пояснила Буйлова.

В этой связи стоимость квартир на вторичном рынке растет в среднем в пределах инфляции. К тому же, спрос на этот вид жилья серьезно охлаждают опасения потенциальных покупателей стать жертвой мошеннических схем.
"Есть определенная часть покупателей, которые любят "вторичку" и покупают ее, но в процентном соотношении этот спрос не такой, чтобы удовлетворить потребности этого сегмента рынка", – добавила специалист.
По словам эксперта, если кто-то планирует приобретать недвижимость, лучше делать это сейчас. В частности, с 1 февраля следующего года исчезнет возможность оформлять две льготные ипотеки на одну семью – по одной на каждого из супругов. К тому же, 2026-м цены, согласно прогнозам участников рынка, вырастут еще больше. На это будет влиять ряд факторов. В их числе дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, которое будет естественным образом стимулировать спрос. Также на увеличение стоимости "квадратов" будут влиять и повышение НДС, и инфляция.
"Рост цен в 2026 году будет однозначно. Самые осторожные эксперты прогнозируют, что он составит минимум 20%. Другие говорят, что он составит 50% и более, в зависимости от того, как будет снижаться ключевая ставка", – подытожила Буйлова.
