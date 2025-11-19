https://crimea.ria.ru/20251119/tseny-poshli-v-rost-kak-podorozhalo-zhile-v-krymu-i-chego-zhdat-v-2026-godu-1151022519.html

Цены пошли в рост: как подорожало жилье в Крыму и чего ждать в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стоимость квадратных метров в новостройках Крыма в текущем году повысилась примерно на 20%, в 2026-м рост продолжится в связи с повышением НДС и рядом других факторов. Об этом РИА Новости Крым рассказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Буйлова констатировала, в Крыму, в отличие от материковой части страны, застройщики не предлагают льготных условий покупки квартир, например, субсидированных ставок по ипотеке. При этом участники рынка констатируют рост спроса на недвижимость в регионе примерно на 10-15% в текущем году. В особенности интерес вырос к недвижимости на Южном берегу Крыма и на западном побережье полуострова. Это обусловлено большими инвестиционными вливаниями в улучшение инфраструктуры республики.Вторичный рынок, по словам специалиста, сейчас переживает не лучшие времена, хотя он и старается подтягиваться за "первичкой". Спросом в основном пользуются квартиры в новых современных жилых комплексах, с соответствующей инфраструктурой, услугами и удобствами.В этой связи стоимость квартир на вторичном рынке растет в среднем в пределах инфляции. К тому же, спрос на этот вид жилья серьезно охлаждают опасения потенциальных покупателей стать жертвой мошеннических схем.По словам эксперта, если кто-то планирует приобретать недвижимость, лучше делать это сейчас. В частности, с 1 февраля следующего года исчезнет возможность оформлять две льготные ипотеки на одну семью – по одной на каждого из супругов. К тому же, 2026-м цены, согласно прогнозам участников рынка, вырастут еще больше. На это будет влиять ряд факторов. В их числе дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, которое будет естественным образом стимулировать спрос. Также на увеличение стоимости "квадратов" будут влиять и повышение НДС, и инфляция.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

