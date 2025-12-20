https://crimea.ria.ru/20251220/v-krymu-voditelya-zazhalo-v-iskorezhennom-avto-1151837396.html
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
В Крыму водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T08:37
2025-12-20T08:37
2025-12-20T08:37
крым
судак
гу мчс рф по республике крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151837194_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_243bc2007cff0d09104ff2250232fc96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили в республиканском главке МЧС России.Авария произошла около полуночи. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас", экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.Всего к ликвидации последствий были привлечены спять спасателей и одна единица техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151837194_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_76cd2607eb0fc0cbbe248fd041356c1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, гу мчс рф по республике крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, новости крыма
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
Под Судаком после ДТП водителя зажало в салоне авто