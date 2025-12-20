Рейтинг@Mail.ru
В Крыму водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
В Крыму водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Крыму водителя зажало в искореженном авто
Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили
2025-12-20T08:37
2025-12-20T08:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили в республиканском главке МЧС России.Авария произошла около полуночи. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас", экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.Всего к ликвидации последствий были привлечены спять спасателей и одна единица техники, добавили в МЧС.
В Крыму водителя зажало в искореженном авто

Под Судаком после ДТП водителя зажало в салоне авто

08:37 20.12.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПод Судаком после ДТП водителя зажало в салоне авто
Под Судаком после ДТП водителя зажало в салоне авто
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили в республиканском главке МЧС России.
Авария произошла около полуночи. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас", экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
"Сотрудниками МЧС России проведены работы по деблокации пострадавшего и обеспечению пожарной безопасности аварийного участка", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации последствий были привлечены спять спасателей и одна единица техники, добавили в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Лента новостейМолния