На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ

На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ - РИА Новости Крым, 20.12.2025

На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления

2025-12-20T10:15

2025-12-20T10:15

2025-12-20T10:15

крым

сергей аксенов

праздники и памятные даты

безопасность республики крым и севастополя

общество

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления ФСБ России по РК и Севастополю – множество предотвращенных диверсий и террористических атак.Аксенов также отметил, что сотрудники ФСБ активно выявляют вражеских агентов и предателей, разрушают планы иностранных спецслужб и их пособников."Крымчане уверены, что безопасность нашего региона в надежных руках", - подчеркнул глава республики.Ежегодно 20 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности. Единый профессиональных праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальной программы президента и других структур, отвечающих за госбезопасность, был официально установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

