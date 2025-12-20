Рейтинг@Mail.ru
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ - РИА Новости Крым, 20.12.2025
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ - РИА Новости Крым, 20.12.2025
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления ФСБ России по РК и Севастополю – множество предотвращенных диверсий и террористических атак.Аксенов также отметил, что сотрудники ФСБ активно выявляют вражеских агентов и предателей, разрушают планы иностранных спецслужб и их пособников."Крымчане уверены, что безопасность нашего региона в надежных руках", - подчеркнул глава республики.Ежегодно 20 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности. Единый профессиональных праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальной программы президента и других структур, отвечающих за госбезопасность, был официально установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ

Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили множество диверсий и терактов – Аксенов

10:15 20.12.2025
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления ФСБ России по РК и Севастополю – множество предотвращенных диверсий и террористических атак.
"Личный состав Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю работает профессионально, эффективно и оперативно, успешно выполняет поставленные задачи. На счету чекистов – множество предотвращенных диверсий и террористических атак, а значит, сохраненных жизней наших граждан", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что сотрудники ФСБ активно выявляют вражеских агентов и предателей, разрушают планы иностранных спецслужб и их пособников.
"Крымчане уверены, что безопасность нашего региона в надежных руках", - подчеркнул глава республики.
Ежегодно 20 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности. Единый профессиональных праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальной программы президента и других структур, отвечающих за госбезопасность, был официально установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года.
