2025-12-20T10:15
На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили множество диверсий и терактов – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников органов государственной безопасности с профессиональным праздником, отметив, что на счету сотрудников Управления ФСБ России по РК и Севастополю – множество предотвращенных диверсий и террористических атак.
"Личный состав Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю работает профессионально, эффективно и оперативно, успешно выполняет поставленные задачи. На счету чекистов – множество предотвращенных диверсий и террористических атак, а значит, сохраненных жизней наших граждан", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что сотрудники ФСБ активно выявляют вражеских агентов и предателей, разрушают планы иностранных спецслужб и их пособников.
"Крымчане уверены, что безопасность нашего региона в надежных руках", - подчеркнул глава республики.
Ежегодно 20 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности. Единый профессиональных праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальной программы президента и других структур, отвечающих за госбезопасность, был официально установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года.
