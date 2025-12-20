Рейтинг@Mail.ru
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T12:17
2025-12-20T12:17
воронежская область
атаки всу
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
поезд
железная дорога
логистика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Кроме того, в пригороде Воронежа фрагменты беспилотников повредили хозпостройки. На месте работают представители оперативных служб.В течение ночи силы ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА. Над Воронежской областью было уничтожено 10 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, поезд, железная дорога, логистика, новости
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно

В Воронежской области обломки БПЛА упали на железную дорогу – губернатор

12:17 20.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезнодорожные пути. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении. Движение уже восстановлено", - написал он в Telegram.
Кроме того, в пригороде Воронежа фрагменты беспилотников повредили хозпостройки. На месте работают представители оперативных служб.
В течение ночи силы ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА. Над Воронежской областью было уничтожено 10 вражеских дронов.
Воронежская областьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр ГусевПоездЖелезная дорогаЛогистикаНовости
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
