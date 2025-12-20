https://crimea.ria.ru/20251220/oblomki-dronov-upali-na-puti-v-voronezhskoy-oblasti--chto-izvestno-1151839503.html

Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно

Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно

Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T12:17

2025-12-20T12:17

2025-12-20T12:17

воронежская область

атаки всу

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

александр гусев

поезд

железная дорога

логистика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679533_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ba1463fdced77804674d68398ce2b5f8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Кроме того, в пригороде Воронежа фрагменты беспилотников повредили хозпостройки. На месте работают представители оперативных служб.В течение ночи силы ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА. Над Воронежской областью было уничтожено 10 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, поезд, железная дорога, логистика, новости