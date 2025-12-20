https://crimea.ria.ru/20251220/oblomki-dronov-upali-na-puti-v-voronezhskoy-oblasti--chto-izvestno-1151839503.html
Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Несколько пассажирских и грузовых поездов были задержаны в пути следования из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Кроме того, в пригороде Воронежа фрагменты беспилотников повредили хозпостройки. На месте работают представители оперативных служб.В течение ночи силы ПВО сбили над Россией 27 украинских БПЛА. Над Воронежской областью было уничтожено 10 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
