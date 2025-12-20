https://crimea.ria.ru/20251220/shest-chelovek-pogibli-v-zhutkom-dtp-s-avtobusom-i-furami-v-omskoy-oblasti-1151840427.html

Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.Авария произошла в субботу днем на трассе Тюмень – Омск.Пять пассажиров автобуса погибли на месте, водитель ПАЗа скончался в карете скорой помощи. Еще пять пассажиров автобуса госпитализированы.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, среди пострадавших есть дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек

