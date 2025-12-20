https://crimea.ria.ru/20251220/shest-chelovek-pogibli-v-zhutkom-dtp-s-avtobusom-i-furami-v-omskoy-oblasti-1151840427.html
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T12:22
2025-12-20T12:22
2025-12-20T12:22
омская область
происшествия
дтп
автобус
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151839845_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b443e63950040fdd9d0760b131c9a657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.Авария произошла в субботу днем на трассе Тюмень – Омск.Пять пассажиров автобуса погибли на месте, водитель ПАЗа скончался в карете скорой помощи. Еще пять пассажиров автобуса госпитализированы.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, среди пострадавших есть дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел Автобус въехал в бетономешалку под Иркутском – пострадали 11 человек
омская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151839845_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_882392865c5186b2663ad5348f4b7557.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, происшествия, дтп, автобус, новости
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в массовом ДТП с автобусам и двумя фурами в Омской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в субботу днем на трассе Тюмень – Омск.
"Водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрутом Омск-Крутинка. В дальнейшем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo", - говорится в сообщении.
Пять пассажиров автобуса погибли на месте, водитель ПАЗа скончался в карете скорой помощи. Еще пять пассажиров автобуса госпитализированы.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, среди пострадавших есть дети.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: