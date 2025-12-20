Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T12:22
2025-12-20T12:22
омская область
происшествия
дтп
автобус
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151839845_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b443e63950040fdd9d0760b131c9a657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.Авария произошла в субботу днем на трассе Тюмень – Омск.Пять пассажиров автобуса погибли на месте, водитель ПАЗа скончался в карете скорой помощи. Еще пять пассажиров автобуса госпитализированы.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, среди пострадавших есть дети.
омская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
омская область, происшествия, дтп, автобус, новости
Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области

Шесть человек погибли в массовом ДТП с автобусам и двумя фурами в Омской области

12:22 20.12.2025
 
© Telegram Омская полицияМассовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
© Telegram Омская полиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате массового ДТП с пассажирским автобусом, двумя грузовиками и двумя легковыми авто в Омской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.
© Telegram Омская полицияМассовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
© Telegram Омская полиция
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Авария произошла в субботу днем на трассе Тюмень – Омск.

"Водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрутом Омск-Крутинка. В дальнейшем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo", - говорится в сообщении.

© Telegram Омская полицияМассовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
© Telegram Омская полиция
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Пять пассажиров автобуса погибли на месте, водитель ПАЗа скончался в карете скорой помощи. Еще пять пассажиров автобуса госпитализированы.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
© Telegram Омская полицияМассовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
© Telegram Омская полиция
Массовое ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом в Омской области
Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, среди пострадавших есть дети.
