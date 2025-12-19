https://crimea.ria.ru/20251219/gruzovik-sbil-dvoikh-pensionerov-v-sochi---odin-pogib-1151807357.html
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
2025-12-19T10:40
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
госавтоинспекция кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Два пенсионера попали под колеса грузовика в Сочи, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.ДТП произошло в пятницу утром в Лазаревском районе.Второй пострадавший доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
