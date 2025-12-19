Рейтинг@Mail.ru
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
Два пенсионера попали под колеса грузовика в Сочи, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Два пенсионера попали под колеса грузовика в Сочи, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.ДТП произошло в пятницу утром в Лазаревском районе.Второй пострадавший доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб

В Сочи два пенсионера попали под колеса грузовика - один из них скончался

10:40 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Два пенсионера попали под колеса грузовика в Сочи, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
ДТП произошло в пятницу утром в Лазаревском районе.
"39-летний водитель за рулем грузового Mercedes наехал на двух 76-летних мужчин, переходящих дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. ️На месте ДТП один из пенсионеров погиб", - говорится в сообщении.
Второй пострадавший доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
