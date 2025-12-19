Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов
В России поэтапно ужесточат правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в пятницу, пишет РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России поэтапно ужесточат правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в пятницу, пишет РИА Новости.

"Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых", – сообщает агентство.

В числе изменений также ограничение числа одновременно действующих договоров займа на каждого клиента, трехдневный период охлаждения при получении нового займа после погашения предыдущего. Для юрлиц и ИП максимальная сумма микрозаймов увеличена с 5 до 15 миллионов рублей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

В России также расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков и размещение рекламы о "раскредитовании", сообщал ранее депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов

11:39 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России поэтапно ужесточат правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в пятницу, пишет РИА Новости.
"Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых", – сообщает агентство.
В числе изменений также ограничение числа одновременно действующих договоров займа на каждого клиента, трехдневный период охлаждения при получении нового займа после погашения предыдущего. Для юрлиц и ИП максимальная сумма микрозаймов увеличена с 5 до 15 миллионов рублей.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
В России также расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков и размещение рекламы о "раскредитовании", сообщал ранее депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
