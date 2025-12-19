https://crimea.ria.ru/20251219/v-rossii-uzhestochat-pravila-vydachi-mikrozaymov-1151809445.html
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов
В России ужесточат правила выдачи микрозаймов
В России поэтапно ужесточат правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в пятницу, пишет РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России поэтапно ужесточат правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации в пятницу, пишет РИА Новости.В числе изменений также ограничение числа одновременно действующих договоров займа на каждого клиента, трехдневный период охлаждения при получении нового займа после погашения предыдущего. Для юрлиц и ИП максимальная сумма микрозаймов увеличена с 5 до 15 миллионов рублей.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.В России также расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков и размещение рекламы о "раскредитовании", сообщал ранее депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследованиеЗачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских картЛьготные микрозаймы – бизнес в Крыму получил 9 млрд рублей за 11 лет
