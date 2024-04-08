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Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
Севастополь занял первое место по стране в рейтинге регионов по уровню платежной дисциплины заемщиков. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T09:23
2024-04-08T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Севастополь занял первое место по стране в рейтинге регионов по уровню платежной дисциплины заемщиков. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.Уточняется, что по данным на 1 марта уровень платежной дисциплины вырос в подавляющем числе субъектов. Исключение – Республика Ингушетия, где долю просроченной задолженности возросла на 1,6% до 11,76%.Республика Крым расположилась на седьмой строчке рейтинга. Из числа заемщиков просроченные задолженности перед финансовыми организациями имеют 2,62%. При этом отмечается, что число таких заемщиков за год снизилось на 0,4%.Семейная ипотека стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму по итогам 2023 года. Было выдано более 3,6 тысяч жилищных кредитов на общую сумму почти 14 млрд рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 годаЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
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севастополь, кредит, долги, новости, общество, экономика, новости крыма
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование

Севастополь занял первое место в рейтинге платежной дисциплины заемщиков

09:23 08.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Севастополь занял первое место по стране в рейтинге регионов по уровню платежной дисциплины заемщиков. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.
Уточняется, что по данным на 1 марта уровень платежной дисциплины вырос в подавляющем числе субъектов. Исключение – Республика Ингушетия, где долю просроченной задолженности возросла на 1,6% до 11,76%.
"В Севастополе только 1,8% заемщиков имеют просроченную задолженность перед банками, – говорится в исследовании. – На втором месте Санкт-Петербург – 2,25%, на третьем – Ненецкий автономный округ – 2,33%".
Республика Крым расположилась на седьмой строчке рейтинга. Из числа заемщиков просроченные задолженности перед финансовыми организациями имеют 2,62%. При этом отмечается, что число таких заемщиков за год снизилось на 0,4%.
Семейная ипотека стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму по итогам 2023 года. Было выдано более 3,6 тысяч жилищных кредитов на общую сумму почти 14 млрд рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой.
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