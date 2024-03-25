https://crimea.ria.ru/20240325/tsb-rekomenduet-bankam-prostit-dolgi-pogibshikh-v-krokus-siti-kholle-1136013553.html

ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"

ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"

Центробанк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям простить долги погибших в "Крокус Сити Холле". Соответствующая рекомендация размещена на... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T14:28

2024-03-25T14:28

2024-03-25T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Центробанк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям простить долги погибших в "Крокус Сити Холле". Соответствующая рекомендация размещена на официальном сайте регулятора.Кроме того, кредиторам рекомендовано оказывать поддержку пострадавшим в теракте на основании их заявления "вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа", уточняется на сайте ЦБ.Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать первые компенсационные выплаты, сообщал ранее столичный департамент труда и социальной защиты населения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжении о выплатах семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах – по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь – 500 тысяч рублей.По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта. Читайте также на РИА Новости Крым:В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холле" – видеоРеакция на теракт показала сплоченность россиян – глава парламента Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, новости, "крокус сити холл", деньги, кредит