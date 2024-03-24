https://crimea.ria.ru/20240324/postradavshie-ot-terakta-v-krokus-siti-kholle-nachali-poluchat-vyplaty-1135996412.html
Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холл" начали получать первые компенсационные выплаты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T19:10
2024-03-24T19:10
2024-03-24T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холл" начали получать первые компенсационные выплаты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения.Отмечается, что выплаты от города уже получили пострадавшие в теракте москвичи и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжении о выплатах семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах – по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь – 500 тысяч рублей.По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта.
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Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать компенсационные выплаты
19:10 24.03.2024 (обновлено: 19:16 24.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холл" начали получать первые компенсационные выплаты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим от теракта людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты от города уже получили пострадавшие в теракте москвичи и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжении о выплатах семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" по 3 миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах – по 1 миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь – 500 тысяч рублей.
По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек
, трое из которых – дети, число пострадавших
увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье
российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта.