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Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 180 человек. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T17:34
2024-03-24T18:00
"крокус сити холл"
теракт
новости
минздрав московской области
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 180 человек. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.Обновленные списки были опубликованы областным минздравом в 17 часов в воскресенье. В больницах остаются 110 человек, 38 получают помощь амбулаторно. Еще 32 человека были выписаны.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили обновленные цифры погибших в результате теракта. Их число возросло до 137 человек, в том числе трое детей.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крокусе" во время теракта погиб житель КрымаОпознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в МосквеСК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", теракт, новости, минздрав московской области, траур
Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" достигло 180 человек

17:34 24.03.2024 (обновлено: 18:00 24.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРайонная больница
Районная больница - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 180 человек. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.
Обновленные списки были опубликованы областным минздравом в 17 часов в воскресенье. В больницах остаются 110 человек, 38 получают помощь амбулаторно. Еще 32 человека были выписаны.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили обновленные цифры погибших в результате теракта. Их число возросло до 137 человек, в том числе трое детей.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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"Крокус Сити Холл"ТерактНовостиМинздрав Московской областиТраур
 
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