https://crimea.ria.ru/20240324/kolichestvo-postradavshikh-v-krokus-siti-kholle-uvelichilos-do-180-chelovek-1135993781.html

Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек

Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек

Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 180 человек. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T17:34

2024-03-24T17:34

2024-03-24T18:00

"крокус сити холл"

теракт

новости

минздрав московской области

траур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428052_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2da0f58984164cea9550bcdb14a8d3d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 180 человек. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.Обновленные списки были опубликованы областным минздравом в 17 часов в воскресенье. В больницах остаются 110 человек, 38 получают помощь амбулаторно. Еще 32 человека были выписаны.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили обновленные цифры погибших в результате теракта. Их число возросло до 137 человек, в том числе трое детей.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Крокусе" во время теракта погиб житель КрымаОпознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в МосквеСК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, новости, минздрав московской области, траур