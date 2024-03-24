https://crimea.ria.ru/20240324/v-krokus-siti-kholle-pogib-zhitel-kryma-1135988909.html

В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма

В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма

В "Крокус Сити Холле" погиб житель Крыма. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Госдумы России Леонид Бабашов. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T12:46

2024-03-24T12:46

2024-03-24T13:01

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В "Крокус Сити Холле" погиб житель Крыма. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Госдумы России Леонид Бабашов.Что произошло в "Крокусе"Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 152 человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.

https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html

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