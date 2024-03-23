Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
Путин заявил о введении дополнительных антитеррористических мер во всех регионах России
15:58 23.03.2024 (обновлено: 16:01 23.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Москве, Подмосковье и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры в связи с терактом в Красногорске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление", - сказал глава государства в обращении к россиянам.
Путин также заверил, что всем семьям погибших в теракте, раненным и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления, добавил российский лидер.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.