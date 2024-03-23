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Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
В Москве, Подмосковье и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры в связи с терактом в Красногорске. Об этом РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:58
2024-03-23T16:01
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
теракт
антитеррор
безопасность
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Москве, Подмосковье и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры в связи с терактом в Красногорске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также заверил, что всем семьям погибших в теракте, раненным и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления, добавил российский лидер.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/putin-my-stolknulis-s-podgotovlennym-massovym-ubiystvom-mirnykh-lyudey-1135970073.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), "крокус сити холл", теракт, антитеррор, безопасность, новости, россия
Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин

Путин заявил о введении дополнительных антитеррористических мер во всех регионах России

15:58 23.03.2024 (обновлено: 16:01 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Москве, Подмосковье и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры в связи с терактом в Красногорске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление", - сказал глава государства в обращении к россиянам.
Путин также заверил, что всем семьям погибших в теракте, раненным и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Спасатели разбирают завалы после теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье
15:43
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления, добавил российский лидер.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
15:49
Путин: для напавших на "Крокус" террористов подготовили "окно" на Украине
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Обращение В. Путина
15:36
Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Президент РФ В. Путин
15:32
Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
 
Владимир Путин (политик)"Крокус Сити Холл"ТерактАнтитеррорБезопасностьНовостиРоссия
 
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16:23Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
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15:49Путин: для напавших на "Крокус" террористов подготовили "окно" на Украине
15:43Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
15:36Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
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