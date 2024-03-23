Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"
Память погибших в "Крокусе" почтили в городах Крыма
13:53 23.03.2024 (обновлено: 14:30 23.03.2024)
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
Люди приходят отдать дань памяти с раннего утра. В Керчи мемориал был создан неравнодушными жителями на площади Ленина уже в 8:00. На месте побывал корреспондент РИА Новости Крым. В первые минуты цветы возложили десятки горожан, среди пришедших были и представители власти, в том числе глава администрации Святослав Брусаков. В городе приспущен флаг.
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
1 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
2 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
3 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
4 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
5 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
6 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
4 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
5 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
6 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
В Феодосии "Волонтеры Победы" возложили цветы у Вечного огня. Возле Дома культуры установлен траурный стенд, куда с 9:00 несут цветы местные жители, а также руководители города, представители МЧС, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
1 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
2 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
3 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
4 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
5 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
6 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
7 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
4 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
5 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
6 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
7 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
В Раздольненском районе возложение цветов организовано около здания администрации района, сообщил глава администрации района Денис Олейник.
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
1 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
2 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
3 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
1 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
2 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
3 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
В Судаке также почтили память жертв теракта.
"Чужой беды не бывает. Ничто не сможет унять боль от потери близкого человека. Мы можем лишь отдать дань памяти безвременно ушедшим, душой и сердцем поддержать людей, чьи жизни изменил этот бесчеловечный теракт. Мы разделяем скорбь близких и родных, понесших невосполнимые потери. Судак с вами!" - написал глава города Константин Подсевалов.
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
1 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
2 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
3 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
1 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
2 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
3 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
Траурные мероприятия прошли и в Красногвардейском районе. Люди принесли цветы и свечи к импровизированному мемориалу у Дома культуры в поселке городского типа Красногвардейское.
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
В Евпатории люди приходят в сквер имени Маршала Соколова. Там священнослужители провели молебны по погибшим.
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
В Алуште у администрации также в течение дня много людей. Они ставят лампады, приносят цветы и игрушки. Жители приходят вместе с детьми.
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
В Бахчисарае мемориал организовали возле памятника сотрудникам силовых структур, павшим в борьбе с терроризмом. Десятки людей принесли цветы, игрушки, свечи. Десятки жителей пришли сюда целыми семьями.
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
В Симферополе стихийный мемориал открыт с ночи пятницы. На площадь Ленина люди целый день несут цветы. игрушки и свечи.
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
1 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
2 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
3 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.