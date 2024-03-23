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Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"
Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"
Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T13:53
2024-03-23T14:30
"крокус сити холл"
теракт
крым
симферополь
керчь
феодосия
бахчисарай
раздольненский район крыма
судак
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Люди приходят отдать дань памяти с раннего утра. В Керчи мемориал был создан неравнодушными жителями на площади Ленина уже в 8:00. На месте побывал корреспондент РИА Новости Крым. В первые минуты цветы возложили десятки горожан, среди пришедших были и представители власти, в том числе глава администрации Святослав Брусаков. В городе приспущен флаг.В Феодосии "Волонтеры Победы" возложили цветы у Вечного огня. Возле Дома культуры установлен траурный стенд, куда с 9:00 несут цветы местные жители, а также руководители города, представители МЧС, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В Раздольненском районе возложение цветов организовано около здания администрации района, сообщил глава администрации района Денис Олейник.В Судаке также почтили память жертв теракта. "Чужой беды не бывает. Ничто не сможет унять боль от потери близкого человека. Мы можем лишь отдать дань памяти безвременно ушедшим, душой и сердцем поддержать людей, чьи жизни изменил этот бесчеловечный теракт. Мы разделяем скорбь близких и родных, понесших невосполнимые потери. Судак с вами!" - написал глава города Константин Подсевалов.Траурные мероприятия прошли и в Красногвардейском районе. Люди принесли цветы и свечи к импровизированному мемориалу у Дома культуры в поселке городского типа Красногвардейское. В Евпатории люди приходят в сквер имени Маршала Соколова. Там священнослужители провели молебны по погибшим.В Алуште у администрации также в течение дня много людей. Они ставят лампады, приносят цветы и игрушки. Жители приходят вместе с детьми.В Бахчисарае мемориал организовали возле памятника сотрудникам силовых структур, павшим в борьбе с терроризмом. Десятки людей принесли цветы, игрушки, свечи. Десятки жителей пришли сюда целыми семьями.В Симферополе стихийный мемориал открыт с ночи пятницы. На площадь Ленина люди целый день несут цветы. игрушки и свечи. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-krokuse-prevysilo-100-chelovek-1135963765.html
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"крокус сити холл", теракт, крым, симферополь, керчь, феодосия, бахчисарай, раздольненский район крыма, судак, ялта, джанкой, алушта, красногвардейский район, общество, новости крыма
Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"

Память погибших в "Крокусе" почтили в городах Крыма

13:53 23.03.2024 (обновлено: 14:30 23.03.2024)
 
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
Люди приходят отдать дань памяти с раннего утра. В Керчи мемориал был создан неравнодушными жителями на площади Ленина уже в 8:00. На месте побывал корреспондент РИА Новости Крым. В первые минуты цветы возложили десятки горожан, среди пришедших были и представители власти, в том числе глава администрации Святослав Брусаков. В городе приспущен флаг.
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
1 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
2 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
3 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
4 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
5 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
6 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
4 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
5 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
6 из 6
В Керчи организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
В Феодосии "Волонтеры Победы" возложили цветы у Вечного огня. Возле Дома культуры установлен траурный стенд, куда с 9:00 несут цветы местные жители, а также руководители города, представители МЧС, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
1 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
2 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
3 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
4 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
5 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
6 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
7 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
4 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
5 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
6 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
7 из 7
В Феодосии организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
В Раздольненском районе возложение цветов организовано около здания администрации района, сообщил глава администрации района Денис Олейник.
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
1 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
2 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВ Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
3 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
1 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
2 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
3 из 3
В Раздольненском районе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
В Судаке также почтили память жертв теракта.
"Чужой беды не бывает. Ничто не сможет унять боль от потери близкого человека. Мы можем лишь отдать дань памяти безвременно ушедшим, душой и сердцем поддержать людей, чьи жизни изменил этот бесчеловечный теракт. Мы разделяем скорбь близких и родных, понесших невосполнимые потери. Судак с вами!" - написал глава города Константин Подсевалов.
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
1 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
2 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
© Telegram главы администрации Судака Константина ПодсеваловаВ Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
3 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
1 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
2 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
3 из 3
В Судаке организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© Telegram главы администрации Судака Константина Подсевалова
Траурные мероприятия прошли и в Красногвардейском районе. Люди принесли цветы и свечи к импровизированному мемориалу у Дома культуры в поселке городского типа Красногвардейское.
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
© Telegram-канал Василий ГрабованМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Красногвардейском
© Telegram-канал Василий Грабован
В Евпатории люди приходят в сквер имени Маршала Соколова. Там священнослужители провели молебны по погибшим.
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
© Telegram Иван ПросоедовМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Евпатории
© Telegram Иван Просоедов
В Алуште у администрации также в течение дня много людей. Они ставят лампады, приносят цветы и игрушки. Жители приходят вместе с детьми.
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
1 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
2 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
3 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
4 из 4
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Алуште
© Telegram Галина Огнева
В Бахчисарае мемориал организовали возле памятника сотрудникам силовых структур, павшим в борьбе с терроризмом. Десятки людей принесли цветы, игрушки, свечи. Десятки жителей пришли сюда целыми семьями.
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
1 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
2 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
3 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
4 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
5 из 5
Мемориал в память о погибших в теракте в Крокус Сити Холле в Бахчисарае
© РИА Новости Крым
В Симферополе стихийный мемориал открыт с ночи пятницы. На площадь Ленина люди целый день несут цветы. игрушки и свечи.
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
1 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
2 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле
3 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
1 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
2 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
3 из 3
В Симферополе организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости Крым
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Спасатели разбирают завалы после теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье
12:54
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
 
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Заголовок открываемого материала
15:22Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки
15:02"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
14:48Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации
14:28Армия России освободила село Красное в ДНР
14:08Полмиллиона за теракт: один из нападавших на "Крокус" дал показания
13:53Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"
13:14Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
11:55ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
11:54Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
11:39Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
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