https://crimea.ria.ru/20240323/krym-skorbit-v-gorodakh-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-krokuse-1135967002.html

Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"

Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"

Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T13:53

2024-03-23T13:53

2024-03-23T14:30

"крокус сити холл"

теракт

крым

симферополь

керчь

феодосия

бахчисарай

раздольненский район крыма

судак

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма в разных городах полуострова несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших и раненых в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Люди приходят отдать дань памяти с раннего утра. В Керчи мемориал был создан неравнодушными жителями на площади Ленина уже в 8:00. На месте побывал корреспондент РИА Новости Крым. В первые минуты цветы возложили десятки горожан, среди пришедших были и представители власти, в том числе глава администрации Святослав Брусаков. В городе приспущен флаг.В Феодосии "Волонтеры Победы" возложили цветы у Вечного огня. Возле Дома культуры установлен траурный стенд, куда с 9:00 несут цветы местные жители, а также руководители города, представители МЧС, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В Раздольненском районе возложение цветов организовано около здания администрации района, сообщил глава администрации района Денис Олейник.В Судаке также почтили память жертв теракта. "Чужой беды не бывает. Ничто не сможет унять боль от потери близкого человека. Мы можем лишь отдать дань памяти безвременно ушедшим, душой и сердцем поддержать людей, чьи жизни изменил этот бесчеловечный теракт. Мы разделяем скорбь близких и родных, понесших невосполнимые потери. Судак с вами!" - написал глава города Константин Подсевалов.Траурные мероприятия прошли и в Красногвардейском районе. Люди принесли цветы и свечи к импровизированному мемориалу у Дома культуры в поселке городского типа Красногвардейское. В Евпатории люди приходят в сквер имени Маршала Соколова. Там священнослужители провели молебны по погибшим.В Алуште у администрации также в течение дня много людей. Они ставят лампады, приносят цветы и игрушки. Жители приходят вместе с детьми.В Бахчисарае мемориал организовали возле памятника сотрудникам силовых структур, павшим в борьбе с терроризмом. Десятки людей принесли цветы, игрушки, свечи. Десятки жителей пришли сюда целыми семьями.В Симферополе стихийный мемориал открыт с ночи пятницы. На площадь Ленина люди целый день несут цветы. игрушки и свечи. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-krokuse-prevysilo-100-chelovek-1135963765.html

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