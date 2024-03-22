Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
Симферопольцы несут цветы к стихийному мемориалу после теракта в "Крокус Сити Холле"
23:13 22.03.2024 (обновлено: 23:40 22.03.2024)
© РИА Новости КрымСтихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Жители Симферополя несут цветы к стихийному мемориалу в центре города в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе молодежь почтила память жертв теракта в "Крокус Сити Холле "
1 из 4
В Симферополе молодежь почтила память жертв теракта в "Крокус Сити Холле "
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Участники акции зажгли свечи на центральной площади города
2 из 4
Участники акции зажгли свечи на центральной площади города
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Государственный Совет Республики КрымКрымчане несут цветы и зажигают свечи, выкладывая слова "Москва, скорбим"
3 из 4
Крымчане несут цветы и зажигают свечи, выкладывая слова "Москва, скорбим"
© Государственный Совет Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Крыму на два дня отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
4 из 4
В Крыму на два дня отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
В Симферополе молодежь почтила память жертв теракта в "Крокус Сити Холле "
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Участники акции зажгли свечи на центральной площади города
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Крымчане несут цветы и зажигают свечи, выкладывая слова "Москва, скорбим"
© Государственный Совет Республики Крым
4 из 4
В Крыму на два дня отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Молодежь зажигает свечи в память о погибших и в поддержку пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити" и выкладывает из них надпись: "Москва, скорбим".
Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в подмосковном центре "Крокус Сити Холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник".
В это время в концертном зале центра находилось много людей. С первых минут поступили сообщения о раненых, при этом отмечалось, что музыканты коллектива не пострадали.
Затем поступили сообщения о пожаре, начавшемся в здании центра, позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о погибших. Информацию о погибших и пострадавших в результате нападения на "Крокус Сити Холл" подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.
Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании.
Сейчас на месте работают силовики, спасатели и медики. Для оказания помощи всем нуждающимся на место направлены более 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.