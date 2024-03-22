https://crimea.ria.ru/20240322/stikhiynyy-memorial-otkrylsya-v-simferopole-posle-terakta-v-krokus-siti-1135945659.html

Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"

Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"

Жители Симферополя несут цветы к стихийному мемориалу в центре города в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:13

2024-03-22T23:13

2024-03-22T23:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Жители Симферополя несут цветы к стихийному мемориалу в центре города в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Молодежь зажигает свечи в память о погибших и в поддержку пострадавших в результате стрельбы в "Крокус Сити" и выкладывает из них надпись: "Москва, скорбим".Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в подмосковном центре "Крокус Сити Холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник".В это время в концертном зале центра находилось много людей. С первых минут поступили сообщения о раненых, при этом отмечалось, что музыканты коллектива не пострадали.Затем поступили сообщения о пожаре, начавшемся в здании центра, позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о погибших. Информацию о погибших и пострадавших в результате нападения на "Крокус Сити Холл" подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании.Сейчас на месте работают силовики, спасатели и медики. Для оказания помощи всем нуждающимся на место направлены более 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-otmenili-vse-razvlekatelnye-meropriyatiya-posle-terakta-v-moskve-1135943241.html

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"крокус сити холл", теракт, подмосковье, москва, симферополь, крым, общество, новости