https://crimea.ria.ru/20240322/ugolovnoe-delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-strelby-v-krokus-siti-kholl-1135942804.html
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:02
2024-03-22T22:02
2024-03-22T22:13
"крокус сити холл"
теракт
москва
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135942687_0:242:3209:2047_1920x0_80_0_0_b8fc73ddf92820d0fe7dbde7802f1e87.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. По информации ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.Как сообщили в МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" .Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html
москва
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/16/1135942687_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_d620222abc4bfd6bfb8987f63e5bde8c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", теракт, москва, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, закон и право
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Следком России: уголовное дело о теракте возбуждено из-за стрельбы в "Крокус Сити Холл"
22:02 22.03.2024 (обновлено: 22:13 22.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.
"По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
В пятницу вечером стрельба произошла
в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. По информации ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщили в МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали
из подвальных помещений здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.
В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия
, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" .