https://crimea.ria.ru/20240322/ugolovnoe-delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-strelby-v-krokus-siti-kholl-1135942804.html

Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:02

2024-03-22T22:02

2024-03-22T22:13

"крокус сити холл"

теракт

москва

подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. По информации ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.Как сообщили в МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" .Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

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"крокус сити холл", теракт, москва, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, закон и право