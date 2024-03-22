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Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T22:02
2024-03-22T22:13
"крокус сити холл"
теракт
москва
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. По информации ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.Как сообщили в МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" .Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", теракт, москва, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, закон и право
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

Следком России: уголовное дело о теракте возбуждено из-за стрельбы в "Крокус Сити Холл"

22:02 22.03.2024 (обновлено: 22:13 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в Подмосковном "Крокус сити холле", сообщил Следственный комитет России.
"По факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. По информации ФСБ, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщили в МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания "Крокус Сити Холл", эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Силы Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холл" уже через 15 минут после первого сообщения о трагедии, территория оцеплена ОМОНом, уточнил парламентарий.
В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности после ЧП в "Крокус Сити Холле" .
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
21:52
Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
 
"Крокус Сити Холл"ТерактМоскваПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовостиЗакон и право
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
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