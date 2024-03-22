https://crimea.ria.ru/20240322/100-chelovek-vyvedeny-iz-podvala-krokus-siti-kholla-v-podmoskove-1135939449.html

100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"

100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"

Около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла" в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:20

2024-03-22T21:20

2024-03-22T22:15

"крокус сити холл"

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общество

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла" в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. По данным СМИ, там должен был состояться концерт и в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

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"крокус сити холл", москва, происшествия, теракт, общество, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, новости