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100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
Около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла" в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:20
2024-03-22T21:20
2024-03-22T22:15
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происшествия
теракт
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла" в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. По данным СМИ, там должен был состояться концерт и в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар. Часть людей успели эвакуироваться самостоятельно. По информации СМИ, некоторые остались заблокированы в горящем здании. На место выехал губернатор Подмосковья. Создан оперативный штаб.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
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"крокус сити холл", москва, происшествия, теракт, общество, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), московская область, новости
100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
100 человек вывели из подвала "Крокус Сити Холла", идет спасение людей с крыши - МЧС
21:20 22.03.2024 (обновлено: 22:15 22.03.2024)