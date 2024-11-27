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В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Киеве гремят взрывы

Серия взрывов прогремела в Киеве, есть повреждения. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T08:24

2024-11-27T08:24

2024-11-27T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, есть повреждения. Об этом сообщили местные власти.По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, поврежден объект инфраструктуры. Сигнал воздушной тревоги звучал в столице Украины в течение всей ночи и был отменен утром в среду.Кроме того, в ночь на среду взрывами повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.По его данным, в регионе прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеНа западной Украине и в Киеве гремят взрывыАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, взрыв, в мире, новости