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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Киеве гремят взрывы
Серия взрывов прогремела в Киеве, есть повреждения. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, есть повреждения. Об этом сообщили местные власти.По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, поврежден объект инфраструктуры. Сигнал воздушной тревоги звучал в столице Украины в течение всей ночи и был отменен утром в среду.Кроме того, в ночь на среду взрывами повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.По его данным, в регионе прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеНа западной Украине и в Киеве гремят взрывыАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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киев, украина, взрыв, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве, есть повреждения. Об этом сообщили местные власти.
По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, поврежден объект инфраструктуры.
"Вследствие ночной атаки по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительным данным, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры", - написал он в в своем Telegram-канале.
Сигнал воздушной тревоги звучал в столице Украины в течение всей ночи и был отменен утром в среду.
Кроме того, в ночь на среду взрывами повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
По его данным, в регионе прозвучало не менее 369 взрывов. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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