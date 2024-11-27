https://crimea.ria.ru/20241127/peremirie-mezhdu-izrailem-i-livanom-vstupilo-v-silu-1142161531.html

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, пишет... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T06:59

2024-11-27T06:59

2024-11-27T06:59

израиль

ливан

сша

ближний восток

обострение ситуации в израиле

политика

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131936772_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e7f7237acc2739ddb274ed6fd9fea21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, пишет РИА Новости.Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не поступало сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед этим премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте. По его словам, в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В свою очередь Штаты обещают предоставить Израилю гарантированную поддержку военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболла" на юге Ливана.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МУС выдал ордер на арест НетаньяхуБесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в ГазеРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа

израиль

ливан

сша

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, ливан, сша, ближний восток, обострение ситуации в израиле, политика, новости, в мире