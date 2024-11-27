https://crimea.ria.ru/20241127/peremirie-mezhdu-izrailem-i-livanom-vstupilo-v-silu-1142161531.html
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, пишет... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T06:59
2024-11-27T06:59
2024-11-27T06:59
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, пишет РИА Новости.Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не поступало сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед этим премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте. По его словам, в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В свою очередь Штаты обещают предоставить Израилю гарантированную поддержку военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболла" на юге Ливана.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МУС выдал ордер на арест НетаньяхуБесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в ГазеРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
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израиль, ливан, сша, ближний восток, обострение ситуации в израиле, политика, новости, в мире
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
Между Израилем и Ливаном начал действовать режим прекращения огня
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, пишет РИА Новости.
Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не поступало сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет большинством голосов утвердил
соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед этим премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте. По его словам, в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В свою очередь Штаты обещают предоставить Израилю гарантированную поддержку военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболла" на юге Ливана.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла
. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.
Вечером 1 октября
на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.
Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили
, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".
Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.
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