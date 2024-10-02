https://crimea.ria.ru/20241002/genshtab-vooruzhennykh-sil-irana-nazval-porazhennye-v-izraile-tseli-1140789235.html

Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели

Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели

В ходе ракетного удара по Израилю Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T06:30

2024-10-02T06:30

2024-10-02T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В ходе ракетного удара по Израилю Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенанта Мохаммада Багери.Начальник Генштаба подчеркнул, что у КСИР была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но ракетный удар был нанесен только по военным базам.Министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в свою очередь, заявил, что Иран ударил по Израилю после того, как в течение почти двух месяцев проявлял огромную сдержанность, чтобы дать возможность прекратить огонь в Газе.И уточнил, что действия Ирана будут завершены, если израильский режим не решит прибегнуть к дальнейшим ответным мерам. В этом случае, подчеркнул глава МИД Ирана, ответ будет более решительным.Ракетный удар по ИзраилюВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.По данным КСИР, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, израиль, ближний восток, новости, в мире