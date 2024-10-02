https://crimea.ria.ru/20241002/genshtab-vooruzhennykh-sil-irana-nazval-porazhennye-v-izraile-tseli-1140789235.html
Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели
Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели
В ходе ракетного удара по Израилю Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T06:30
2024-10-02T06:30
2024-10-02T07:32
иран
израиль
ближний восток
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140789420_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_44762daf1fb760744e3921f35ad190c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В ходе ракетного удара по Израилю Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенанта Мохаммада Багери.Начальник Генштаба подчеркнул, что у КСИР была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но ракетный удар был нанесен только по военным базам.Министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в свою очередь, заявил, что Иран ударил по Израилю после того, как в течение почти двух месяцев проявлял огромную сдержанность, чтобы дать возможность прекратить огонь в Газе.И уточнил, что действия Ирана будут завершены, если израильский режим не решит прибегнуть к дальнейшим ответным мерам. В этом случае, подчеркнул глава МИД Ирана, ответ будет более решительным.Ракетный удар по ИзраилюВечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.По данным КСИР, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241001/vozmozhno-li-pogasit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1140785500.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140789420_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_73ac81b81dfed507a4cfabf4fe575c8c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, ближний восток, новости, в мире
Генштаб вооруженных сил Ирана назвал пораженные в Израиле цели
Иран поразил в Израиле штаб-квартиру "Моссад" и две базы ВВС
06:30 02.10.2024 (обновлено: 07:32 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В ходе ракетного удара по Израилю Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенанта Мохаммада Багери.
"Мы провели удары по штаб-квартире "Моссада", авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники", – приводит иранское государственное агентство Tasnim слова Багери.
Начальник Генштаба подчеркнул, что у КСИР была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но ракетный удар был нанесен только по военным базам.
Министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в свою очередь, заявил, что Иран ударил по Израилю после того, как в течение почти двух месяцев проявлял огромную сдержанность, чтобы дать возможность прекратить огонь в Газе.
"Ранее мы осуществили самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанеся удары исключительно по военным объектам и объектам безопасности, ответственным за геноцид в Газе и Ливане", – сказал министр.
И уточнил, что действия Ирана будут завершены, если израильский режим не решит прибегнуть к дальнейшим ответным мерам. В этом случае, подчеркнул глава МИД Ирана, ответ будет более решительным.
Ракетный удар по Израилю
Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность
. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.
По данным КСИР, атака стала ответом
на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Росавиация
рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует полный политический провал администрации президента США Джо Байдена, который привел к наращиванию оборотов конфликта в регионе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.