https://crimea.ria.ru/20241002/v-chetyrekh-munitsipalitetakh-kryma-otremontiruyut-ulitsy-na-polmilliarda-1140768607.html

В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда

В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда

Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T08:28

2024-10-02T08:28

2024-10-02T08:28

новости крыма

служба автомобильных дорог республики крым

крым

ялта

алушта

евпатория

бахчисарай

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.В приложении к документу речь идет о ремонте улично-дорожной сети Алушты на сумму 43,8 млн рублей, Бахчисарайского района – на 155,6 млн, Ялты – на 184,9 млн, Евпатории – на 183,6 млн.Предельный срок исполнение работ – 31 декабря текущего года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русской и Рылеева, сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октябряДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонтаВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке

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алушта

евпатория

бахчисарай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым, крым, ялта, алушта, евпатория, бахчисарай, ремонт и строительство дорог в крыму