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В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда
В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда
Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T08:28
2024-10-02T08:28
новости крыма
служба автомобильных дорог республики крым
крым
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алушта
евпатория
бахчисарай
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.В приложении к документу речь идет о ремонте улично-дорожной сети Алушты на сумму 43,8 млн рублей, Бахчисарайского района – на 155,6 млн, Ялты – на 184,9 млн, Евпатории – на 183,6 млн.Предельный срок исполнение работ – 31 декабря текущего года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русской и Рылеева, сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октябряДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонтаВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым, крым, ялта, алушта, евпатория, бахчисарай, ремонт и строительство дорог в крыму
В четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиарда

Ремонты улично-дорожной сети пройдут в городах Крыма

08:28 02.10.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт дорог
Ремонт дорог
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правительственном портале Крыма.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Дор-Альянс" единственным подрядчиком по государственным контрактам", – сказано в распоряжении.

В приложении к документу речь идет о ремонте улично-дорожной сети Алушты на сумму 43,8 млн рублей, Бахчисарайского района – на 155,6 млн, Ялты – на 184,9 млн, Евпатории – на 183,6 млн.
Предельный срок исполнение работ – 31 декабря текущего года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
В Симферополе до конца года планируется ремонт дорог на девяти улицах, в том числе Павленко, Русской и Рылеева, сообщал ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
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Новости КрымаСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымЯлтаАлуштаЕвпаторияБахчисарайРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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