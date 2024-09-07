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В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке - РИА Новости Крым, 07.09.2024
В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
В Ялте завершили ремонт подпорной стены и открыли участок дороги на улице Свердлова. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T19:31
2024-09-07T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте завершили ремонт подпорной стены и открыли участок дороги на улице Свердлова. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Дорога была перекрыта в январе – после обильных осадков обрушилась стена, "просела" часть дороги и тротуара. О начале ремонтных работ стало известно в июне.На проектно-сметную документацию и экспертизу из муниципального бюджета направили 4,5 миллиона рублей, строительно-монтажные работы обошлись в 71 миллион – средства на них были выделены из Резервного Фонда Республики, поделилась подробностями Янина Павленко. Дополнительно в подарок городу подрядчик высадил более 20 кустов олеандра.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоНа восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей
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ялта, янина павленко, новости крыма, крым, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, городская среда, транспорт
В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке

На оползневом участке в Ялте отремонтировали подпорную стену

19:31 07.09.2024 (обновлено: 19:40 07.09.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте завершили ремонт подпорной стены и открыли участок дороги на улице Свердлова. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Участок сложный, оползневой, восстановлению предшествовали масштабные изыскания. Активные работы стартовали в июне – за это время были вбиты на глубину 15 метров 22 сваи, восстановлено 46 метров аварийной стены, уложено 52 метра дорожного полотна шириной 7,2 метра, восстановлена ливневая система, переложены и заменены кабели освещения", – рассказала глава администрации.
Дорога была перекрыта в январе – после обильных осадков обрушилась стена, "просела" часть дороги и тротуара. О начале ремонтных работ стало известно в июне.
На проектно-сметную документацию и экспертизу из муниципального бюджета направили 4,5 миллиона рублей, строительно-монтажные работы обошлись в 71 миллион – средства на них были выделены из Резервного Фонда Республики, поделилась подробностями Янина Павленко. Дополнительно в подарок городу подрядчик высадил более 20 кустов олеандра.
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На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
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ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымБлагоустройствоРемонт и строительство дорог в КрымуГородская средаТранспорт
 
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