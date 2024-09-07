https://crimea.ria.ru/20240907/v-yalte-otremontirovali-podpornuyu-stenu-na-opolznevom-uchastke-1140205427.html

В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке

В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке

В Ялте завершили ремонт подпорной стены и открыли участок дороги на улице Свердлова. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T19:31

2024-09-07T19:31

2024-09-07T19:40

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Ялте завершили ремонт подпорной стены и открыли участок дороги на улице Свердлова. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Дорога была перекрыта в январе – после обильных осадков обрушилась стена, "просела" часть дороги и тротуара. О начале ремонтных работ стало известно в июне.На проектно-сметную документацию и экспертизу из муниципального бюджета направили 4,5 миллиона рублей, строительно-монтажные работы обошлись в 71 миллион – средства на них были выделены из Резервного Фонда Республики, поделилась подробностями Янина Павленко. Дополнительно в подарок городу подрядчик высадил более 20 кустов олеандра.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоНа восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей

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2024

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