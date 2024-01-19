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В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто

В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто

В Ялте из-за сложных погодных условий и обильных осадков повреждена подпорная стена, которая обрушилась на автомобиль, также подтоплены домовладения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T08:14

2024-01-19T08:14

2024-01-19T08:49

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Ялте из-за сложных погодных условий и обильных осадков повреждена подпорная стена, которая обрушилась на автомобиль, также подтоплены домовладения. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, за 12 часов выпало 44 мм осадков.Из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий будут продолжены сегодня, добавила Павленко.Точечно были угрозы подтопления частных домов на Екатерининской улице и Южнобережном шоссе. Заявки отработаны. Также в районе Голубого залива сошел сель. Дорожники устранили последствия. А в Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева.Движение всех видов транспорта перекрыли в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены во вторник. В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

https://crimea.ria.ru/20240119/mercedes-s-voditelem-upal-v-kotlovan-v-sevastopole-1134304720.html

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2024

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