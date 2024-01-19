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В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
В Ялте из-за сложных погодных условий и обильных осадков повреждена подпорная стена, которая обрушилась на автомобиль, также подтоплены домовладения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T08:14
2024-01-19T08:49
ялта
происшествия
погода в крыму
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Ялте из-за сложных погодных условий и обильных осадков повреждена подпорная стена, которая обрушилась на автомобиль, также подтоплены домовладения. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, за 12 часов выпало 44 мм осадков.Из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий будут продолжены сегодня, добавила Павленко.Точечно были угрозы подтопления частных домов на Екатерининской улице и Южнобережном шоссе. Заявки отработаны. Также в районе Голубого залива сошел сель. Дорожники устранили последствия. А в Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева.Движение всех видов транспорта перекрыли в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены во вторник. В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
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В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто

В Ялте сошел сель и рухнула подпорная стена

08:14 19.01.2024 (обновлено: 08:49 19.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автомобиль
В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автомобиль
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Ялте из-за сложных погодных условий и обильных осадков повреждена подпорная стена, которая обрушилась на автомобиль, также подтоплены домовладения. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, за 12 часов выпало 44 мм осадков.

"Ночью произошло обрушение частной подпорной стены на Садовой, 49 – "сползло" порядка 20 кубов грунта, придавило машину", – написала в своем Telegram-канале Павленко.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
1 из 3
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
2 из 3
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте ночью сошел сель
В Ялте ночью сошел сель
3 из 3
В Ялте ночью сошел сель
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
1 из 3
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
2 из 3
В Ялте ночью сошел сель и рухнула подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
3 из 3
В Ялте ночью сошел сель
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий будут продолжены сегодня, добавила Павленко.
Точечно были угрозы подтопления частных домов на Екатерининской улице и Южнобережном шоссе. Заявки отработаны. Также в районе Голубого залива сошел сель. Дорожники устранили последствия. А в Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева.

"С ночи и до сих пор на самых сложных участках, где есть угроза засорения ливневок, работают бригады коммунальщиков. Также откачали воду из пешеходных переходов. Обстановка контролируема, службы на местах", – подытожила Павленко.

Движение всех видов транспорта перекрыли в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены во вторник. В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.
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