https://crimea.ria.ru/20240110/podpornaya-stena-obrushilas-na-dorogu-v-yalte-1134102359.html

Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

В Ялте на автодорогу обрушилась подпорная стена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T22:43

2024-01-10T22:43

2024-01-10T23:36

ялта

новости крыма

николай лукашенко

происшествия

ливадия

симеиз

крымавтодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134102435_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_653b0f2227c5a52bf24005e597a56481.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на автодорогу обрушилась подпорная стена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.Позднее Николай Лукашенко сообщил, что работники ГУП РК Крымавтодор оперативно ликвидировали последствия обвала и обеспечили проезд.5 января в Севастополе при обрушении скальной породы на дорогу пострадал рейсовый автобус.25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.

https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-lishilas-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-podpornykh-sten-iz-za-livnya-1133184171.html

ялта

ливадия

симеиз

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, николай лукашенко, происшествия, ливадия, симеиз, крымавтодор