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Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
В Ялте на автодорогу обрушилась подпорная стена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T22:43
2024-01-10T23:36
ялта
новости крыма
николай лукашенко
происшествия
ливадия
симеиз
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на автодорогу обрушилась подпорная стена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.Позднее Николай Лукашенко сообщил, что работники ГУП РК Крымавтодор оперативно ликвидировали последствия обвала и обеспечили проезд.5 января в Севастополе при обрушении скальной породы на дорогу пострадал рейсовый автобус.25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.
https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-lishilas-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-i-podpornykh-sten-iz-za-livnya-1133184171.html
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ялта, новости крыма, николай лукашенко, происшествия, ливадия, симеиз, крымавтодор
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

В Ялте частично обрушилась на дорогу подпорная стена

22:43 10.01.2024 (обновлено: 23:36 10.01.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на автодорогу обрушилась подпорная стена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Сегодня вечером в ходе объезда автомобильных дорог в муниципальном образовании городской округ Ялта на участке автомобильной дороги Ливадия – Симеиз км 15+050 выявлено частичное обрушение верхней насыпи подпорной стены. Даны соответствующие поручения дорожным службам", – говорится в сообщении.

Позднее Николай Лукашенко сообщил, что работники ГУП РК Крымавтодор оперативно ликвидировали последствия обвала и обеспечили проезд.
© Telegram Николай ЛукашенкоПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
1 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
© Telegram Николай ЛукашенкоПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
2 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
© Telegram Николай ЛукашенкоПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
3 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
1 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
2 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
3 из 3
Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
© Telegram Николай Лукашенко
5 января в Севастополе при обрушении скальной породы на дорогу пострадал рейсовый автобус.
25 ноября 2023 года рухнувшая на проезжую часть подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стала причиной увольнения директора департамента городского хозяйства. Разрушение произошло из-за того, что подрядчик при ремонта стены в 2018-2019 годах замуровал ливневые дренажные трубы.
В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.
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ЯлтаНовости КрымаНиколай ЛукашенкоПроисшествияЛивадияСимеизКрымавтодор
 
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