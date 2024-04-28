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Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки
Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки
Два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. Один выявлен в Нижнегорском районе в селе Желябовка, второй -... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T10:33
2024-04-28T10:37
бешенство в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. Один выявлен в Нижнегорском районе в селе Желябовка, второй - в Симферополе в микрорайоне Каменка.Территория в радиусе до километра в точках нахождения заболевших животных объявлена неблагополучной.В госкомитете напомнили, что в соответствии с действующими ветеринарными правилами, животные, покусавшие людей или животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для клинического осмотра и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 календарных дней.При этом единственным способом предотвратить заражение бешенством среди животных остается прививка.Бесплатная вакцинация против бешенства в Крыму проводится государственными бюджетными учреждениями республики. Они отнесены к ведению госкомветеринарии и расположены в каждом районе республики.Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передача возбудителя осуществляется контактным путем при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людейТри дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвыБез шансов: какие болезни страшнее рака
https://crimea.ria.ru/20230609/v-lesakh-i-polyakh-kryma-zverey-nakormyat-vaktsinoy-ot-beshenstva-1129259029.html
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Два случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за сутки

Два случая бешенства собак зарегистрировано в Крыму за сутки

10:33 28.04.2024 (обновлено: 10:37 28.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Два случая бешенства среди домашних собак зарегистрировал Госкомитет ветеринарии Республики Крым. Один выявлен в Нижнегорском районе в селе Желябовка, второй - в Симферополе в микрорайоне Каменка.
Территория в радиусе до километра в точках нахождения заболевших животных объявлена неблагополучной.
В госкомитете напомнили, что в соответствии с действующими ветеринарными правилами, животные, покусавшие людей или животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для клинического осмотра и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 календарных дней.
При этом единственным способом предотвратить заражение бешенством среди животных остается прививка.
Бесплатная вакцинация против бешенства в Крыму проводится государственными бюджетными учреждениями республики. Они отнесены к ведению госкомветеринарии и расположены в каждом районе республики.
Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передача возбудителя осуществляется контактным путем при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку.
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