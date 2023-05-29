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Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей

Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей

В Симферополе в воскресенье, 28 мая, зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T10:50

2023-05-29T10:50

2023-05-29T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе в воскресенье, 28 мая, зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.Он уточнил, что, когда на место прибыл наряд полиции, правоохранители увидели, что пес весом почти 60 кг, повалил мужчину и уселся сверху. В итоге слаженных действий животное удалось отпугнуть. Пострадавшего доставили в больницу.По словам Иванова, напавший на симферопольца алабай был деблокирован и помещен на карантин."Кроме того, в воскресенье ночью на проспекте Кирова еще одна собака бросалась на прохожего. Она была ухоженной, имела все признаки хозяйской. На ней был дорогой строгий ошейник, а также поводок", - уточнил он.В целях защиты нападавшего пса ликвидировал прибывший на место наряд полиции. Тело животного также помещено в карантин.Ранее крымская зоозащитница Мария Поддубная высказала мнение, что в агрессивные стаи далеко не всегда сбиваются уличные собаки, чаще это делают так называемые владельческие животные, которые находятся на самовыгуле.В то же время, уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением, и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными", считают зоозащитники.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире

https://crimea.ria.ru/20230420/v-krymu-otvetili-na-predlozhenie-gumanno-umertvlyat-bezdomnykh-sobak-1128279614.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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