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Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
В Симферополе в воскресенье, 28 мая, зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T10:50
2023-05-29T10:54
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председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе в воскресенье, 28 мая, зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.Он уточнил, что, когда на место прибыл наряд полиции, правоохранители увидели, что пес весом почти 60 кг, повалил мужчину и уселся сверху. В итоге слаженных действий животное удалось отпугнуть. Пострадавшего доставили в больницу.По словам Иванова, напавший на симферопольца алабай был деблокирован и помещен на карантин."Кроме того, в воскресенье ночью на проспекте Кирова еще одна собака бросалась на прохожего. Она была ухоженной, имела все признаки хозяйской. На ней был дорогой строгий ошейник, а также поводок", - уточнил он.В целях защиты нападавшего пса ликвидировал прибывший на место наряд полиции. Тело животного также помещено в карантин.Ранее крымская зоозащитница Мария Поддубная высказала мнение, что в агрессивные стаи далеко не всегда сбиваются уличные собаки, чаще это делают так называемые владельческие животные, которые находятся на самовыгуле.В то же время, уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением, и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными", считают зоозащитники.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхДруг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
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крым, симферополь, происшествия, собаки, животные, валерий иванов, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, госкомитет ветеринарии республики крым , новости крыма
Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей

Иванов: в Симферополе домашние собаки напали на людей - данные о бешенстве проверяются

10:50 29.05.2023 (обновлено: 10:54 29.05.2023)
 
© Госкомветеринарии РКАлабай, который напал на человека в Симферополе по ул. Клары Цеткин
Алабай, который напал на человека в Симферополе по ул. Клары Цеткин
© Госкомветеринарии РК
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе в воскресенье, 28 мая, зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан. Животные имели все признаки домашних, а на одном из них был дорогой ошейник и поводок. В обоих случаях чипов на животных не обнаружено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

"В воскресенье днем на улице Клары Цеткин алабай напал на человека. Собака охраняла заброшенный дом, соседи ее даже подкармливали, чтобы там не расположились бомжи", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что, когда на место прибыл наряд полиции, правоохранители увидели, что пес весом почти 60 кг, повалил мужчину и уселся сверху. В итоге слаженных действий животное удалось отпугнуть. Пострадавшего доставили в больницу.
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По словам Иванова, напавший на симферопольца алабай был деблокирован и помещен на карантин.
"Кроме того, в воскресенье ночью на проспекте Кирова еще одна собака бросалась на прохожего. Она была ухоженной, имела все признаки хозяйской. На ней был дорогой строгий ошейник, а также поводок", - уточнил он.
В целях защиты нападавшего пса ликвидировал прибывший на место наряд полиции. Тело животного также помещено в карантин.
"Сейчас проводятся исследования. Специалисты Госкомветеринарии Крыма отбирают материалы, чтобы выяснить, болеют ли животные бешенством", - сказал руководитель профильного ведомства. Он также отметил, что результаты исследования будут известны в самое ближайшее время.
Ранее крымская зоозащитница Мария Поддубная высказала мнение, что в агрессивные стаи далеко не всегда сбиваются уличные собаки, чаще это делают так называемые владельческие животные, которые находятся на самовыгуле.
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В то же время, уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением, и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными", считают зоозащитники.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольПроисшествияСобакиЖивотныеВалерий ИвановПредседатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий ИвановГоскомитет ветеринарии Республики КрымНовости Крыма
 
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