https://crimea.ria.ru/20230518/evtanazii-ne-budet-chto-menyaetsya-v-zakone-o-zhivotnykh-1128803018.html

Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных

Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Эвтаназии не будет: что меняется в законе о животных

Никаких изменений в гуманистическую концепцию закона "Об ответственном обращении с животными" новые поправки не вносят, но дают субъектам дополнительные... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T18:01

2023-05-18T18:01

2023-05-18T18:01

животные

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Никаких изменений в гуманистическую концепцию закона "Об ответственном обращении с животными" новые поправки не вносят, но дают субъектам дополнительные полномочия по регулированию численности безнадзорных кошек и собак. О том, как будет работать обновленный закон, рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики. Окончательное принятие закона планируется на следующей неделе.Что оговаривают поправки"Все разговоры о том, что "открыли охоту на собак" -где про это в законе? Там всего четыре строчки текста, который вносит содержательные изменения в закон. Там написано, что по решению высшего должностного лица субъекта РФ (губернатора, главы республики) региональным собранием может быть принят региональный закон, который даст дополнительные полномочия по регулированию численности безнадзорных животных. Больше там не написано ничего", - констатирует Бурматов.Он подчеркивает, что поправки не предполагают появления терминов "эвтаназия", "гуманное умерщвление", "отстрел" или "усыпление": никаких изменений в гуманистическую концепцию закона, оговариваемую его семнадцатой статьей, нет.Полномочия регионовКак поясняет депутат, принятые поправки наделяют регионы следующими полномочиями:"Остальное встречает критику, а значит, регионы не смогут это реализовать. Это то, что касается полномочий. Сейчас ситуация обстоит следующим образом: законопроект принят в первом чтении, во втором он будет доработан в пользу незыблемости гуманистических принципов. Все приюты продолжат работать, и изменения в законе не создают для этого препятствий. Главная цель - защитить людей от нападений животных, а животных от жестокого с ними отношения", - поясняет Бурматов.Контроль и ответственность на местахОтвечая на вопрос РИА Новости Крым, Бурматов подчеркнул, что сейчас ситуация в регионах обстоит очень по-разному: пока одни субъекты успешно справляются с проблемой за относительно небольшие деньги, другие "пилят миллионные бюджеты с отрицательной эффективностью"."Мы предложили поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку исполнения закона в субъектах в 2023 году. Есть сообщения от зоозащитников из регионов, касающиеся незаконного умерщвления животных в регионах, где-то вместо мер по регулированию численности занимаются растаскиванием денег по карманам. Так давайте дадим возможность регионам самостоятельно принимать на уровне регионального закона свои меры. Тогда пенять на федеральный закон не получится. Будут полномочия, будет и спрос", - убежден замглавы профильного парламентского комитета.Он также анонсировал расширение полномочий общественных инспекторов в области обращения с животными. Сейчас такой институт существует, но фактической возможности влиять на ситуацию у инспекторов нет.Перспективные измененияКроме поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", уже на следующей неделе Госдума рассмотрит целый пакет поправок в административный кодекс, предусматривающих появление крупных штрафов.Также, по его словам, депутаты работают над отдельным федеральным законом, который будет предусматривать конфискацию за жестокое обращение с животными, содержание диких животных в квартирах, а также регулировать разведение животных."Речь о "разведенцах", которые держат по 70-80 животных в квартире, часто в ужасных условиях, скрещивают, продают в интернете. При этом не имеют документов заводчиков, родословных, и даже просто прививок, выкидывают на улицу животных, которых не удается продать, зарабатывают и даже не платят налогов. Сейчас у нас в стране это никак не отрегулировано. Поэтому готовим соответствующие изменения", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в миреКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ

https://crimea.ria.ru/20230408/pozhiznennye-priyuty-dlya-zhivotnykh-v-rossii-v-krymu-otsenili-ideyu-1128028745.html

https://crimea.ria.ru/20230420/v-krymu-otvetili-na-predlozhenie-gumanno-umertvlyat-bezdomnykh-sobak-1128279614.html

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животные, закон и право, государственная дума рф, владимир бурматов, общество, закон об ответственном обращении с животными, россия, новости, зоопарк