Рейтинг@Mail.ru
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230515/sobaka-byvaet-kusachey-kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-1128677284.html
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T21:36
2023-05-15T21:36
радио "спутник в крыму"
животные
закон и право
мнения
анастасия комагина
крым
новости крыма
бездомные собаки
собаки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125180164_0:271:720:676_1920x0_80_0_0_01fac4a6026bbcf1cf16cd91ce4b50ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила президент Фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина.Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.Комплексный подход"Эту инициативу оцениваю положительно, но только ею проблему не решить. Необходим комплексный подход", - убеждена Комагина."Например, по закону "О ветеринарии" от бешенства нужно вакцинировать каждый год. При этом закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает повторный отлов безнадзорных животных с бирками. Очевидное противоречие", - поясняет зоозащитница.Безответственные заводчикиКроме того, по ее мнению, необходимо усиливать разъяснительную работу среди населения, в том числе среди заводчиков, которые часто работают нелегально, ведут себя безответственно и могут избавляться даже от породистых животных с "племенным браком", если не могут их продать."Я бы даже разграничила заводчиков, которые хотя бы разводят животных с родословными, и "разведенцев", которые просто плодят фенотипы и продают по пять рублей в интернете. Когда просто похожую на овчарку собаку без документов сводят с другой похожей - такую "работу разведенцев" нужно запретить"."А также поощрительные меры. Например, несколько бесплатных приемов у врача за ежегодную вакцинацию. Плюс необходима единая база, которая будет содержать информацию со всех чипов. Все это можно и нужно разрабатывать", - считает гостья эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собакПожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125180164_0:203:720:743_1920x0_80_0_0_c63afb4734c1773f137d7858ce863ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
животные, закон и право, мнения, анастасия комагина, крым, новости крыма, бездомные собаки, собаки, общество
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных

Эксперт оценила эффективность закона "Об ответственном обращении с животными"

21:36 15.05.2023
 
© Личный архив Дмитрия ФроловаСобака Сарделя
Собака Сарделя
© Личный архив Дмитрия Фролова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила президент Фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.

Комплексный подход

"Эту инициативу оцениваю положительно, но только ею проблему не решить. Необходим комплексный подход", - убеждена Комагина.
По ее мнению, основными мерами регулирования численности бездомных животных должны стать чипирование и безвозвратный отлов в приюты. Также нужны льготные цены на стерилизацию животных для малоимущих слоев населения, особое внимание следует обращать на частный сектор, где особенно распространен самовыгул домашних нестерилизованных собак, которые в итоге приносят нежелательное потомство. Кроме того, в законодательстве существует множество противоречий, которые нужно исправлять.
"Например, по закону "О ветеринарии" от бешенства нужно вакцинировать каждый год. При этом закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает повторный отлов безнадзорных животных с бирками. Очевидное противоречие", - поясняет зоозащитница.

Безответственные заводчики

Кроме того, по ее мнению, необходимо усиливать разъяснительную работу среди населения, в том числе среди заводчиков, которые часто работают нелегально, ведут себя безответственно и могут избавляться даже от породистых животных с "племенным браком", если не могут их продать.
"Я бы даже разграничила заводчиков, которые хотя бы разводят животных с родословными, и "разведенцев", которые просто плодят фенотипы и продают по пять рублей в интернете. Когда просто похожую на овчарку собаку без документов сводят с другой похожей - такую "работу разведенцев" нужно запретить".
При этом одного только принятия каких-либо норм не достаточно. По мнению Комагиной, в стране должен заработать механизм контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными" и ответственность за его неисполнение.
"А также поощрительные меры. Например, несколько бесплатных приемов у врача за ежегодную вакцинацию. Плюс необходима единая база, которая будет содержать информацию со всех чипов. Все это можно и нужно разрабатывать", - считает гостья эфира.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак
Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
 
Радио "Спутник в Крыму"ЖивотныеЗакон и правоМненияАнастасия КомагинаКрымНовости КрымаБездомные собакиСобакиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Антициклон "накроет" Крым: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
21:53Главные новости Крыма: 15 мая
21:36Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
21:16Главные события и заявления дня: 15 мая
21:01Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
20:49На западе Крыма на несколько дней отключат газ
20:28В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
20:13Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
20:03Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ
19:46Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
19:27Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
19:09Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
18:52Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
18:20Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
17:59Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
17:38В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:23В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
Лента новостейМолния