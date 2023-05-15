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Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T21:36
2023-05-15T21:36
2023-05-15T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила президент Фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина.Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.Комплексный подход"Эту инициативу оцениваю положительно, но только ею проблему не решить. Необходим комплексный подход", - убеждена Комагина."Например, по закону "О ветеринарии" от бешенства нужно вакцинировать каждый год. При этом закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает повторный отлов безнадзорных животных с бирками. Очевидное противоречие", - поясняет зоозащитница.Безответственные заводчикиКроме того, по ее мнению, необходимо усиливать разъяснительную работу среди населения, в том числе среди заводчиков, которые часто работают нелегально, ведут себя безответственно и могут избавляться даже от породистых животных с "племенным браком", если не могут их продать."Я бы даже разграничила заводчиков, которые хотя бы разводят животных с родословными, и "разведенцев", которые просто плодят фенотипы и продают по пять рублей в интернете. Когда просто похожую на овчарку собаку без документов сводят с другой похожей - такую "работу разведенцев" нужно запретить"."А также поощрительные меры. Например, несколько бесплатных приемов у врача за ежегодную вакцинацию. Плюс необходима единая база, которая будет содержать информацию со всех чипов. Все это можно и нужно разрабатывать", - считает гостья эфира.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собакПожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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животные, закон и право, мнения, анастасия комагина, крым, новости крыма, бездомные собаки, собаки, общество
Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
Эксперт оценила эффективность закона "Об ответственном обращении с животными"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым.
Уменьшить численность бездомных животных поможет массовое чипирование, организация приютов, разъяснительная работа с населением и действенная система контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила президент Фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.
Комплексный подход
"Эту инициативу оцениваю положительно, но только ею проблему не решить. Необходим комплексный подход", - убеждена Комагина.
По ее мнению, основными мерами регулирования численности бездомных животных должны стать чипирование и безвозвратный отлов в приюты. Также нужны льготные цены на стерилизацию животных для малоимущих слоев населения, особое внимание следует обращать на частный сектор, где особенно распространен самовыгул домашних нестерилизованных собак, которые в итоге приносят нежелательное потомство. Кроме того, в законодательстве существует множество противоречий, которые нужно исправлять.
"Например, по закону "О ветеринарии" от бешенства нужно вакцинировать каждый год. При этом закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает повторный отлов безнадзорных животных с бирками. Очевидное противоречие", - поясняет зоозащитница.
Безответственные заводчики
Кроме того, по ее мнению, необходимо усиливать разъяснительную работу среди населения, в том числе среди заводчиков, которые часто работают нелегально, ведут себя безответственно и могут избавляться даже от породистых животных с "племенным браком", если не могут их продать.
"Я бы даже разграничила заводчиков, которые хотя бы разводят животных с родословными, и "разведенцев", которые просто плодят фенотипы и продают по пять рублей в интернете. Когда просто похожую на овчарку собаку без документов сводят с другой похожей - такую "работу разведенцев" нужно запретить".
При этом одного только принятия каких-либо норм не достаточно. По мнению Комагиной, в стране должен заработать механизм контроля за исполнением закона "Об ответственном обращении с животными" и ответственность за его неисполнение.
"А также поощрительные меры. Например, несколько бесплатных приемов у врача за ежегодную вакцинацию. Плюс необходима единая база, которая будет содержать информацию со всех чипов. Все это можно и нужно разрабатывать", - считает гостья эфира.
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