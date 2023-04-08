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Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
Бездомные животные – коллективная ответственность, и никакие пожизненные приюты не решат проблемы регулярного появления собачьх стай на улицах крымских городов, РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T08:36
2023-04-08T08:36
2023-04-08T08:36
радио "спутник в крыму"
животные
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людмила милованова
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крымская республиканская общественная организация "верный друг"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Бездомные животные – коллективная ответственность, и никакие пожизненные приюты не решат проблемы регулярного появления собачьх стай на улицах крымских городов, если люди не исполняют закон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель Крымской республиканской общественной организации РОО "Верный друг" Людмила Милованова.В России предложили держать бездомных собак в специально созданных приютах пожизненно. Такой законопроект внесла в ГД группа депутатов 14 февраля.По словам Миловановой, подобные инициативы полны популизма, поскольку в действительности строить и содержать такие приюты никому неинтересно: ни бизнесу, ни государству.Что касается государственных инициатив, то примером тому, как это реализовывается в Крыму, стало строительство приюта на ул. Крымской Правды."Это государственное строительство, и мы знаем, с какими оно шло препонами: контракты, недобросовестный подрядчик, потом переделки – огромные деньги, переделка переделанного. И в итоге мы получили, что город Симферополь просто отказался от этого приюта, сказав, что не может его содержать, и его отдали в республику – сейчас он в ведомстве госветеринарии Республики Крым", – рассказала Милованова.Именно это ведомство должно осуществлять контроль за исполнением законодательства в части регистрации животных хозяевами, но этого не происходит, добавила она.По ее словам, разговоры о бездомных животных всякий раз активизируются в высоких кабинетах весной. Однако ликвидация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) с заменой ее пожизненными приютами – неэффективный и даже пагубный путь. Единственный способ исправить ситуацию – заставить людей исполнять закон и этот процесс контролировать, считает Милованова.По словам Миловановой, на сегодняшний день в Крыму "стало меньше стай и свадеб": КРОО "Верный друг" обеспечила стерилизацию 85% "гуляющих животных", и работа продолжается.Но пожизненные приюты не станут спасением до тех пор, пока люди не будут исполнять закон: заберут одних – привезут новых.Ранее в Госдуме предложили способ сократить численность бездомных животных в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
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животные, крым, людмила милованова, общество, новости, новости крыма, мнения, приюты животных, крымская республиканская общественная организация "верный друг"
Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею
Милованова: почему пожизненные приюты не решат проблему бездомных собак
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым.
Бездомные животные – коллективная ответственность, и никакие пожизненные приюты не решат проблемы регулярного появления собачьх стай на улицах крымских городов, если люди не исполняют закон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала председатель Крымской республиканской общественной организации РОО "Верный друг" Людмила Милованова.
В России предложили держать бездомных собак в специально созданных приютах пожизненно. Такой законопроект внесла в ГД группа депутатов 14 февраля.
По словам Миловановой, подобные инициативы полны популизма, поскольку в действительности строить и содержать такие приюты никому неинтересно: ни бизнесу, ни государству.
"Я давно занимаюсь этой проблемой, и еще ни одного бизнесмена не видела в Симферополе, который заинтересовался бы проблемой бездомных животных. Частные ветеринарные клиники – у них огромнейшие цены, и даже люди со средним достатком не все могут полечить и стерилизовать животных здесь. Просто бизнес, который занимается продвижением своего продукта тоже не будет этого делать, потому что это бесконечная работа и чистая благотворительность", – считает Милованова.
Что касается государственных инициатив, то примером тому, как это реализовывается в Крыму, стало строительство приюта на ул. Крымской Правды.
"Это государственное строительство, и мы знаем, с какими оно шло препонами: контракты, недобросовестный подрядчик, потом переделки – огромные деньги, переделка переделанного. И в итоге мы получили, что город Симферополь просто отказался от этого приюта, сказав, что не может его содержать, и его отдали в республику – сейчас он в ведомстве госветеринарии Республики Крым", – рассказала Милованова.
Именно это ведомство должно осуществлять контроль за исполнением законодательства в части регистрации животных хозяевами, но этого не происходит, добавила она.
"У нас в частном секторе куча животных на самовыгуле. Хотя есть постановление, что самовыгул должен быть наказуем. Этим должна заниматься госветеринария", – отметила Милованова.
По ее словам, разговоры о бездомных животных всякий раз активизируются в высоких кабинетах весной. Однако ликвидация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) с заменой ее пожизненными приютами – неэффективный и даже пагубный путь. Единственный способ исправить ситуацию – заставить людей исполнять закон и этот процесс контролировать, считает Милованова.
"Бездомное животное – это коллективная ответственность. Люди, которые отпускают животных на самовыгул или поигрались и выбросили, а потом ходят: "Вот собаки, они мешают". Давайте каждый в себе разберется. Нельзя постоянно гадить в одном и том же месте, а потом говорить: "У нас грязно". И я считаю, что государство должно применять серьезные меры к таким людям. Надо привлекать к ответственности, иначе мы никогда этого не победим", – заключила общественница.
По словам Миловановой, на сегодняшний день в Крыму "стало меньше стай и свадеб": КРОО "Верный друг" обеспечила стерилизацию 85% "гуляющих животных", и работа продолжается.
Но пожизненные приюты не станут спасением до тех пор, пока люди не будут исполнять закон: заберут одних – привезут новых.
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