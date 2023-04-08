https://crimea.ria.ru/20230408/pozhiznennye-priyuty-dlya-zhivotnykh-v-rossii-v-krymu-otsenili-ideyu-1128028745.html

Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею

Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идею

Бездомные животные – коллективная ответственность, и никакие пожизненные приюты не решат проблемы регулярного появления собачьх стай на улицах крымских городов, РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T08:36

2023-04-08T08:36

2023-04-08T08:36

радио "спутник в крыму"

животные

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приюты животных

крымская республиканская общественная организация "верный друг"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Бездомные животные – коллективная ответственность, и никакие пожизненные приюты не решат проблемы регулярного появления собачьх стай на улицах крымских городов, если люди не исполняют закон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель Крымской республиканской общественной организации РОО "Верный друг" Людмила Милованова.В России предложили держать бездомных собак в специально созданных приютах пожизненно. Такой законопроект внесла в ГД группа депутатов 14 февраля.По словам Миловановой, подобные инициативы полны популизма, поскольку в действительности строить и содержать такие приюты никому неинтересно: ни бизнесу, ни государству.Что касается государственных инициатив, то примером тому, как это реализовывается в Крыму, стало строительство приюта на ул. Крымской Правды."Это государственное строительство, и мы знаем, с какими оно шло препонами: контракты, недобросовестный подрядчик, потом переделки – огромные деньги, переделка переделанного. И в итоге мы получили, что город Симферополь просто отказался от этого приюта, сказав, что не может его содержать, и его отдали в республику – сейчас он в ведомстве госветеринарии Республики Крым", – рассказала Милованова.Именно это ведомство должно осуществлять контроль за исполнением законодательства в части регистрации животных хозяевами, но этого не происходит, добавила она.По ее словам, разговоры о бездомных животных всякий раз активизируются в высоких кабинетах весной. Однако ликвидация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) с заменой ее пожизненными приютами – неэффективный и даже пагубный путь. Единственный способ исправить ситуацию – заставить людей исполнять закон и этот процесс контролировать, считает Милованова.По словам Миловановой, на сегодняшний день в Крыму "стало меньше стай и свадеб": КРОО "Верный друг" обеспечила стерилизацию 85% "гуляющих животных", и работа продолжается.Но пожизненные приюты не станут спасением до тех пор, пока люди не будут исполнять закон: заберут одних – привезут новых.Ранее в Госдуме предложили способ сократить численность бездомных животных в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя

https://crimea.ria.ru/20230326/krym-prinyal-ocherednuyu-partiyu-zhivotnykh-iz-zooparkov-donetska-i-zaporozhya-1127778696.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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