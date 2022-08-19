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Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных? - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?
Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных? - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?
РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-19T13:00
2022-08-18T13:43
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа - 13.00.Популяция бездомных животных в России превышает 60 миллионов особей. Их численность в Крыму исчисляется десятками тысяч. Общественники считают, что строительство приютов для безнадзорных животных не решит проблему. Российским законодательством пожизненное содержание в приюте предусмотрено только для агрессивных собак. Численность остальных регулируется при помощи схемы: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.Участники:— первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ;— председатель КРОО "Верный друг" Людмила МИЛОВАНОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?

13:00 19.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЧастный приют для бездомных собак в Калининградской области
Частный приют для бездомных собак в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа - 13.00.
Популяция бездомных животных в России превышает 60 миллионов особей. Их численность в Крыму исчисляется десятками тысяч.
Общественники считают, что строительство приютов для безнадзорных животных не решит проблему. Российским законодательством пожизненное содержание в приюте предусмотрено только для агрессивных собак. Численность остальных регулируется при помощи схемы: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.

Почему количество беспризорных собак и кошек не уменьшается? Насколько эффективна программы стерилизации животных? Какую опасность могут представлять для людей бездомные животные и какой опасности они сами подвержены? Какие меры помогут повысить ответственность у владельцев питомцев?

Участники:
— первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ;
— председатель КРОО "Верный друг" Людмила МИЛОВАНОВА.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?
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