https://crimea.ria.ru/20220819/pomogut-li-priyuty-reshit-problemy-bezdomnykh-zhivotnykh-1124196817.html

Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?

Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных? - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?

РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-19T13:00

2022-08-19T13:00

2022-08-18T13:43

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа - 13.00.Популяция бездомных животных в России превышает 60 миллионов особей. Их численность в Крыму исчисляется десятками тысяч. Общественники считают, что строительство приютов для безнадзорных животных не решит проблему. Российским законодательством пожизненное содержание в приюте предусмотрено только для агрессивных собак. Численность остальных регулируется при помощи схемы: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.Участники:— первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ;— председатель КРОО "Верный друг" Людмила МИЛОВАНОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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