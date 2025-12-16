https://crimea.ria.ru/20251216/v-rossii-utverdili-minimalnye-bally-ege-dlya-postupleniya-v-vuzy-1151709621.html

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку. Такие утвержденные данные предоставили в Минобрнауки РФ.Кроме того, по химии и биологии абитуриент должен набрать теперь 40 вместо 39 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике – 41 вместо 39, по информатике – 46 баллов вместо 44, по истории – 40 вместо 36, по иностранному языку – 40 вместо 30 баллов.Также минимум 40 баллов нужно будет получить по истории, иностранному языку, литературе и по географии, а по информатике – 46 баллов, уточнили специалисты.В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев

