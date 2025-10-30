https://crimea.ria.ru/20251030/bolshe-byudzhetnykh-mest-v-rossii-rasshiryat-nabor-na-inzhenerov-i-agrariev-1150565408.html

Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев

2025-10-30T21:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В следующем учебном году в вузах страны планируется добавить больше бюджетных мест для студентов, которые хотят учиться на инженеров и специалистов в сельском хозяйстве. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании, посвященном формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.Что изменитсяОн также напомнил, что в технических, медицинских, аграрных и педагогических вузах слишком много студентов учится на экономистов и юристов – притом, что специалистов других направлений там не хватает.До 1 ноября Минобрнауки утвердит общий объем и структуру бюджетных мест. До конца 2025 года все вузы получат свои квоты, а к 20 января разместят информацию о приеме на своих сайтах, чтобы абитуриенты могли заранее ознакомиться с условиями поступления.Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов РоссииЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариевВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии

россия

