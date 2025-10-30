Рейтинг@Mail.ru
Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/bolshe-byudzhetnykh-mest-v-rossii-rasshiryat-nabor-na-inzhenerov-i-agrariev-1150565408.html
Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев
Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев
В следующем учебном году в вузах страны планируется добавить больше бюджетных мест для студентов, которые хотят учиться на инженеров и специалистов в сельском... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T21:48
2025-10-30T21:48
новости
валерий фальков
минобразования рф
россия
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150565567_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1429b51fe44d6a52b5ded195cae0877a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В следующем учебном году в вузах страны планируется добавить больше бюджетных мест для студентов, которые хотят учиться на инженеров и специалистов в сельском хозяйстве. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании, посвященном формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.Что изменитсяОн также напомнил, что в технических, медицинских, аграрных и педагогических вузах слишком много студентов учится на экономистов и юристов – притом, что специалистов других направлений там не хватает.До 1 ноября Минобрнауки утвердит общий объем и структуру бюджетных мест. До конца 2025 года все вузы получат свои квоты, а к 20 января разместят информацию о приеме на своих сайтах, чтобы абитуриенты могли заранее ознакомиться с условиями поступления.Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов РоссииЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариевВ Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1e/1150565567_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_43f23ad7df60519bc98ea96d3829df6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, валерий фальков, минобразования рф, россия, высшее образование
Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев

В России увеличат число бюджетных мест в вузах по инженерным и сельхознаправлениям

21:48 30.10.2025
 
© Правительство РоссииЗаседание Минобрнауки, посвященное формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год
Заседание Минобрнауки, посвященное формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год
© Правительство России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В следующем учебном году в вузах страны планируется добавить больше бюджетных мест для студентов, которые хотят учиться на инженеров и специалистов в сельском хозяйстве. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании, посвященном формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.
"Хочу отметить, что начиная с этого года при формировании объема и структуры КЦП мы учитывали прогноз потребности экономики в кадрах, сформированный Минтрудом России. Кроме того, особое внимание уделялось целевой кадровой потребности, сформированной заказчиками. Подчеркну, что со следующего года все целевые места будут детализированными в интересах конкретных заказчиков", – сказал Фальков.
Что изменится
  • Всего в 2026/2027 учебном году в вузы выделят 620,5 тысячи бюджетных мест – столько же, сколько и в этом году.
  • Для новых регионов страны предусмотрено около 28,5 тысячи мест.
  • На очное обучение по программам бакалавриата и специалитета выделят 371 тысячу мест – это позволит примерно 57,5% выпускников школ поступить на бюджет.
  • Больше бюджетных мест достанется именно региональным вузам – их доля вырастет до 73,4%.
  • На инженерные специальности добавят 1169 мест, на сельскохозяйственные – 594, на медицинские – 166, также немного увеличится набор по математическим и естественным наукам.
  • А вот по гуманитарным, культурным и творческим направлениям мест станет немного меньше.
"Коллеги, я прошу вас внимательно посмотреть, на какие направления подготовки и специальности запрашивают бюджетные места ваши университеты. И сопоставьте это с тем, что необходимо вашему рынку труда. Это соотношение в некоторых случаях не близко друг к другу", – отметил министр.
Он также напомнил, что в технических, медицинских, аграрных и педагогических вузах слишком много студентов учится на экономистов и юристов – притом, что специалистов других направлений там не хватает.
До 1 ноября Минобрнауки утвердит общий объем и структуру бюджетных мест. До конца 2025 года все вузы получат свои квоты, а к 20 января разместят информацию о приеме на своих сайтах, чтобы абитуриенты могли заранее ознакомиться с условиями поступления.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
 
НовостиВалерий ФальковМинобразования РФРоссияВысшее образование
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
22:15Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:57В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
21:48Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев
21:32Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым
21:14Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
20:56Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
20:54Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
20:28Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
20:07В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
19:55Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
19:28"Созидать хочется": юрист из Башкирии открыл в Крыму технопарк для детей
19:10Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
18:52Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине
18:16Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд
18:10Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
17:52Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
17:38В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
17:24Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
17:12Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храма
Лента новостейМолния