ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля "Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым

