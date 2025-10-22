https://crimea.ria.ru/20251022/ege-po-istorii-khotyat-sdelat-obyazatelnym-dlya-abiturientov-gumanitariev-1150345419.html
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
2025-10-22T11:17
2025-10-22T11:17
2025-10-22T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля "Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
егэ, история, минобразования рф, высшее образование, образование в россии, новости
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
Минобрнауки намерено ввести обязательный ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.
В соответствии с проектом, нововведения затронут поступающих на такие специальности, как "Социология", "Юриспруденция", "Политология", "Таможенное дело", "Издательское дело", "Реклама и связи с общественностью", "Изобразительное искусство", "Рисование", "Музыка", "Педагогика" и другие.
В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.
