ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев - РИА Новости Крым, 22.10.2025
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные... РИА Новости Крым, 22.10.2025
егэ
история
минобразования рф
высшее образование
образование в россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.
егэ, история, минобразования рф, высшее образование, образование в россии, новости
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев

Минобрнауки намерено ввести обязательный ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

11:17 22.10.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый учебник "История России"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.
В соответствии с проектом, нововведения затронут поступающих на такие специальности, как "Социология", "Юриспруденция", "Политология", "Таможенное дело", "Издательское дело", "Реклама и связи с общественностью", "Изобразительное искусство", "Рисование", "Музыка", "Педагогика" и другие.
В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
 
ЕГЭИсторияМинобразования РФВысшее образованиеОбразование в РоссииНовости
 
