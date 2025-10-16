https://crimea.ria.ru/20251016/osnovnoy-period-ege-2026-mozhet-proyti-s-1-iyunya-po-9-iyulya-1150237354.html
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T17:53
егэ
рособрнадзор
образование в крыму и севастополе
образование в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре.Ранее сообщалось, что учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам.
