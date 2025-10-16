Рейтинг@Mail.ru
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T17:53
2025-10-16T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре.Ранее сообщалось, что учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам.
Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля

Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля - Рособрнадзор

17:53 16.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля, сообщили в Рособрнадзоре.
"В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 4 по 25 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам.
