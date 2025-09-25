https://crimea.ria.ru/20250925/krym-vydelit-83-mln-na-realizatsiyu-idey-uchenikov-po-uluchsheniyu-svoikh-shkol-1149725506.html
Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
2025-09-25T14:23
2025-09-25T14:23
2025-09-25T14:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.По его словам, эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начнется 20 октября текущего года, уточнил глава региона."Такие инвестиции в будущее формируют у молодого поколения активную гражданскую позицию, помогают освоить навыки финансовой грамотности и укрепляют социальную сплоченность, что в конечном итоге ведет к благополучию и гармоничному развитию всего общества", – считает Аксенов.Реализация проекта школьного инициативного бюджетирования направлена на вовлечение старшеклассников в принятие бюджетных решений для развития инфраструктуры образовательных учреждений. Это уникальная возможность для подрастающего поколения показать свой творческий потенциал, развить навыки сотрудничества, поучаствовать в расходовании средств и создать что-то полезное для школы. Проект реализуется с 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФСделать школу лучше: в Крыму ученики получат деньги на воплощение идейКрым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
14:23 25.09.2025 (обновлено: 14:30 25.09.2025)