Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). Об этом сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T14:23
2025-09-25T14:30
сергей аксенов
школа
дети
крым
образование в крыму и севастополе
общество
новости крыма
крымский бюджет
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.По его словам, эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начнется 20 октября текущего года, уточнил глава региона."Такие инвестиции в будущее формируют у молодого поколения активную гражданскую позицию, помогают освоить навыки финансовой грамотности и укрепляют социальную сплоченность, что в конечном итоге ведет к благополучию и гармоничному развитию всего общества", – считает Аксенов.Реализация проекта школьного инициативного бюджетирования направлена на вовлечение старшеклассников в принятие бюджетных решений для развития инфраструктуры образовательных учреждений. Это уникальная возможность для подрастающего поколения показать свой творческий потенциал, развить навыки сотрудничества, поучаствовать в расходовании средств и создать что-то полезное для школы. Проект реализуется с 2023 года.
крым
true
Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ

14:23 25.09.2025 (обновлено: 14:30 25.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым выделит 83 миллиона рублей на реализацию инициативных проектов в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
"На реализацию школьных инициативных проектов в 2026 году планируется выделить более 83 млн рублей", – проинформировал Аксенов.
По его словам, эта сумма почти на 25 млн превышает субсидию, которая была выделена в рамках проекта в самом начале его реализации в 2023 году. Прием заявок на участие в конкурсе "ШкИБ-2026" начнется 20 октября текущего года, уточнил глава региона.
"Такие инвестиции в будущее формируют у молодого поколения активную гражданскую позицию, помогают освоить навыки финансовой грамотности и укрепляют социальную сплоченность, что в конечном итоге ведет к благополучию и гармоничному развитию всего общества", – считает Аксенов.
Реализация проекта школьного инициативного бюджетирования направлена на вовлечение старшеклассников в принятие бюджетных решений для развития инфраструктуры образовательных учреждений. Это уникальная возможность для подрастающего поколения показать свой творческий потенциал, развить навыки сотрудничества, поучаствовать в расходовании средств и создать что-то полезное для школы. Проект реализуется с 2023 года.
