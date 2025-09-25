https://crimea.ria.ru/20250925/novye-pravila-obucheniya--chto-menyaetsya-v-shkolakh-kryma-s-etogo-goda-1149730129.html

Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года

Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года

Учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения России для всех образовательных учреждений страны. О том, что изменилось, журналистам рассказала замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова.Главное изменение на уровне общего образования, по словам замминистра, касаются изучения отельных учебных предметов. Так в 5, 6, 7 классах до трех увеличено количество часов на изучение истории и добавлен целый модуль "История родного каря". При этом предмет "Обществознание" в 6-7 классах отменен – его теперь будут изучать в 8 и 9 классах, а со следующего года – только в 9 классах. На уровне среднего общего образования также добавлен агротехнологический профиль."Что касается всех уровней образования, количество контрольных работ не должно превышать 10% часов определенных по учебному предмету. Зафиксирован объем домашнего задания, в первых классах домашнее задание – не более часа день. Кроме того, во всех уровнях образования добавлено конкретное календарное планирование по предметам непосредственного применения", – добавила Беспалова.По ее мнению, нововведения систематизируют жизнь педагогов и упростят жизнь учеников.При этом она подчеркнула, что оснащение школ позволяет перестраивать учебный процесс. Переоборудование кабинетов ведется в рамках реализации национальных проектов. Сейчас в Крыму идет обновление кабинетов "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд – технология". На следующий год запланировано оснащение кабинетов музыки и физики.Приказ Минпросвещения РФ №704, который касается внесения изменений в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования был утвержден в октябре 2024 года. Новый федеральный образовательный стандарт действует с 1 сентября 2025 года. В частности, в программы внесены поурочные планирования по русскому языку, математике и другим предметам, которые помогут учителям целенаправленно готовить школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Программа воспитания включает курс "Россия – мои горизонты" и профориентационные мероприятия, ориентированные на запросы крымского региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВремя на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму

