Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года
Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года
Учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T16:28
2025-09-25T16:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения России для всех образовательных учреждений страны. О том, что изменилось, журналистам рассказала замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова.Главное изменение на уровне общего образования, по словам замминистра, касаются изучения отельных учебных предметов. Так в 5, 6, 7 классах до трех увеличено количество часов на изучение истории и добавлен целый модуль "История родного каря". При этом предмет "Обществознание" в 6-7 классах отменен – его теперь будут изучать в 8 и 9 классах, а со следующего года – только в 9 классах. На уровне среднего общего образования также добавлен агротехнологический профиль."Что касается всех уровней образования, количество контрольных работ не должно превышать 10% часов определенных по учебному предмету. Зафиксирован объем домашнего задания, в первых классах домашнее задание – не более часа день. Кроме того, во всех уровнях образования добавлено конкретное календарное планирование по предметам непосредственного применения", – добавила Беспалова.По ее мнению, нововведения систематизируют жизнь педагогов и упростят жизнь учеников.При этом она подчеркнула, что оснащение школ позволяет перестраивать учебный процесс. Переоборудование кабинетов ведется в рамках реализации национальных проектов. Сейчас в Крыму идет обновление кабинетов "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд – технология". На следующий год запланировано оснащение кабинетов музыки и физики.Приказ Минпросвещения РФ №704, который касается внесения изменений в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования был утвержден в октябре 2024 года. Новый федеральный образовательный стандарт действует с 1 сентября 2025 года. В частности, в программы внесены поурочные планирования по русскому языку, математике и другим предметам, которые помогут учителям целенаправленно готовить школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Программа воспитания включает курс "Россия – мои горизонты" и профориентационные мероприятия, ориентированные на запросы крымского региона.
образование в крыму и севастополе, видео, видео, школа, новости крыма, минпросвещения рф, минобраз крыма, светлана беспалова, крым
Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года

В крымских школах внедряют обновленный образовательный стандарт

16:28 25.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Учебный процесс во всех школах Крыма с нового учебного года организован по новым правилам в соответствии с требованиями, определенными приказом Минпросвещения России для всех образовательных учреждений страны. О том, что изменилось, журналистам рассказала замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова.

"Если мы говорим об изменениях в начальном образовании, то в приказе конкретно определили ступенчатый режим обучения в первых классах. В сентябре и октябре учебная нагрузка – не более 16 часов в неделю и только в ноябре первые классы начинают учиться по полной нагрузке – 21 час неделю", – рассказала Беспалова.

Главное изменение на уровне общего образования, по словам замминистра, касаются изучения отельных учебных предметов. Так в 5, 6, 7 классах до трех увеличено количество часов на изучение истории и добавлен целый модуль "История родного каря". При этом предмет "Обществознание" в 6-7 классах отменен – его теперь будут изучать в 8 и 9 классах, а со следующего года – только в 9 классах. На уровне среднего общего образования также добавлен агротехнологический профиль.
"Что касается всех уровней образования, количество контрольных работ не должно превышать 10% часов определенных по учебному предмету. Зафиксирован объем домашнего задания, в первых классах домашнее задание – не более часа день. Кроме того, во всех уровнях образования добавлено конкретное календарное планирование по предметам непосредственного применения", – добавила Беспалова.
По ее мнению, нововведения систематизируют жизнь педагогов и упростят жизнь учеников.

"Теперь каждому педагогу не нужно придумывать, как планировать свою работу. Она запланирована в едином режиме для всей страны. Наверное, это упростит жизнь и обучающимся: теперь переход из одной школы в другую будет проходить гораздо проще, потому что раньше были нестыковки в реализации рабочих программ. Надеемся, уменьшится объем домашних заданий", – оценила изменения замминистра.

При этом она подчеркнула, что оснащение школ позволяет перестраивать учебный процесс. Переоборудование кабинетов ведется в рамках реализации национальных проектов. Сейчас в Крыму идет обновление кабинетов "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд – технология". На следующий год запланировано оснащение кабинетов музыки и физики.
Приказ Минпросвещения РФ №704, который касается внесения изменений в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования был утвержден в октябре 2024 года. Новый федеральный образовательный стандарт действует с 1 сентября 2025 года. В частности, в программы внесены поурочные планирования по русскому языку, математике и другим предметам, которые помогут учителям целенаправленно готовить школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Программа воспитания включает курс "Россия – мои горизонты" и профориентационные мероприятия, ориентированные на запросы крымского региона.
