Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму

Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму

2025-08-29T16:51

2025-08-29T16:51

2025-08-29T16:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С установлением норм времени на выполнение домашнего задания для крымских школьников ничего не изменится, поскольку с 2020 года соответствующие требования внесены в требования СанПиН, и школы строго придерживаются количества времени, которое указано в санитарных правилах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минобраза.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.При этом в профильной пресс-службе уточнили, что контролирует количество заданного домашнего задания образовательная организация, это входит в план внутришкольного контроля каждой образовательной организации, они проводят мероприятия по осуществлению контроля.Кроме этого, в Республике Крым используется электронный журнал. Данная цифровая платформа интегрирует функцию ограничения объема домашних заданий в зависимости от времени, предусмотренного для их выполнения. В случае, если преподаватель пытается назначить домашнее задание, превышающее установленные временные рамки, программное обеспечение автоматически фиксирует это несоответствие, пояснили в профильном министерстве.Нормы, которые были выбраны для определение времени, устанавливает Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения России, добавили в пресс-службе.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения

