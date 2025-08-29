Рейтинг@Mail.ru
Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму
С установлением норм времени на выполнение домашнего задания для крымских школьников ничего не изменится, поскольку с 2020 года соответствующие требования... РИА Новости Крым, 29.08.2025
эксклюзивы риа новости крым
школа
образование в крыму и севастополе
образование в россии
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С установлением норм времени на выполнение домашнего задания для крымских школьников ничего не изменится, поскольку с 2020 года соответствующие требования внесены в требования СанПиН, и школы строго придерживаются количества времени, которое указано в санитарных правилах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минобраза.Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.При этом в профильной пресс-службе уточнили, что контролирует количество заданного домашнего задания образовательная организация, это входит в план внутришкольного контроля каждой образовательной организации, они проводят мероприятия по осуществлению контроля.Кроме этого, в Республике Крым используется электронный журнал. Данная цифровая платформа интегрирует функцию ограничения объема домашних заданий в зависимости от времени, предусмотренного для их выполнения. В случае, если преподаватель пытается назначить домашнее задание, превышающее установленные временные рамки, программное обеспечение автоматически фиксирует это несоответствие, пояснили в профильном министерстве.Нормы, которые были выбраны для определение времени, устанавливает Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения России, добавили в пресс-службе.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
крым
школа, образование в крыму и севастополе, образование в россии, крым, новости крыма
Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму

В Крыму школы контролируют объем заданного домашнего задания - минобраз

16:51 29.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С установлением норм времени на выполнение домашнего задания для крымских школьников ничего не изменится, поскольку с 2020 года соответствующие требования внесены в требования СанПиН, и школы строго придерживаются количества времени, которое указано в санитарных правилах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минобраза.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания сообщил, что в стране установлены нормы на выполнение детьми домашних заданий. Так, на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.

"Для крымских школьников ничего не изменится (с установлением нормы на выполнение детьми домашних заданий - ред.), так как с 2020 года требования к домашнему заданию внесены в требования СанПиН и школы строго придерживаются количества времени, которое указано в санитарных правилах. Данный вопрос всегда был на контроле", - сказано в сообщении.

При этом в профильной пресс-службе уточнили, что контролирует количество заданного домашнего задания образовательная организация, это входит в план внутришкольного контроля каждой образовательной организации, они проводят мероприятия по осуществлению контроля.
Кроме этого, в Республике Крым используется электронный журнал. Данная цифровая платформа интегрирует функцию ограничения объема домашних заданий в зависимости от времени, предусмотренного для их выполнения. В случае, если преподаватель пытается назначить домашнее задание, превышающее установленные временные рамки, программное обеспечение автоматически фиксирует это несоответствие, пояснили в профильном министерстве.
Нормы, которые были выбраны для определение времени, устанавливает Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения России, добавили в пресс-службе.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы.
