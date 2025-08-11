Рейтинг@Mail.ru
Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T09:19
2025-08-11T09:19
россия
новости
образование в россии
школа
учебный год
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.По данным ведомства, в этом году возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.В наступающем учебном году будут предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, их длительность должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
россия
Новости
россия, новости, образование в россии, школа, учебный год
09:19 11.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в этом году возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.
"Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", — отметили в Минпросвещения.
В наступающем учебном году будут предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, их длительность должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
В Симферополе открылась школьная ярмарка
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
 
РоссияНовостиОбразование в РоссииШколаУчебный год
 
