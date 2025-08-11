https://crimea.ria.ru/20250811/uchebnyy-god-prodlitsya-do-26-maya---minprosvescheniya-1148631212.html

Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения

Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу...

2025-08-11T09:19

россия

новости

образование в россии

школа

учебный год

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.По данным ведомства, в этом году возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.В наступающем учебном году будут предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, их длительность должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассыВ Симферополе открылась школьная ярмаркаСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

