Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.По данным ведомства, в этом году возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.В наступающем учебном году будут предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, их длительность должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
Минпросвещения: учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в этом году возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.
"Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", — отметили в Минпросвещения.
В наступающем учебном году будут предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, их длительность должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
