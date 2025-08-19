https://crimea.ria.ru/20250819/v-detskikh-sadakh-budut-provodit-razgovory-o-vazhnom-1148830915.html

В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"

В детских садах будут проводить "Разговоры о важном" - РИА Новости Крым, 19.08.2025

В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"

Апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T10:48

2025-08-19T10:48

2025-08-19T10:48

россия

образование в россии

дети

детский сад

разговоры о важном

минпросвещения рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145166795_0:224:3127:1984_1920x0_80_0_0_2a251d9d5ca203e114c17ccfaf0f8775.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.По информации министерства, воспитатели сначала пройдут специальные семинары, а затем начнут заниматься с детьми по материалам, которые подготовил Институт изучения детства, семьи и воспитания.Занятия рассчитаны на детей от 3 до 7 лет. Темы будут касаться семьи и дружбы, общения, доброты, честности, справедливости, милосердия, а также уважения к культуре и истории России. Материалы разработаны в игровой форме – с картинками, заданиями и интерактивными элементами.Проект на начальном этапе запустят в 22 регионах, среди них Москва, Краснодарский край, Пермский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, Донецкая и Луганская народные республики.В Минпросвещения отметили, что принятие решения о внедрении проекта во всех детских садах страны будет зависеть от результатов апробации.Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение", который помогает прививать детям семейные ценности. По словам заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Ильи Донченко, в России семья рассматривается как ключевая духовно-нравственная ценность, и поэтому в системе образования республики этому направлению уделяется особое внимание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ10 тысяч заявок на прием поданы в детсады КрымаКак в Крыму школьников учат семейным ценностям

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, образование в россии, дети, детский сад, разговоры о важном, минпросвещения рф