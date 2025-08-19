https://crimea.ria.ru/20250819/v-detskikh-sadakh-budut-provodit-razgovory-o-vazhnom-1148830915.html
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном" - РИА Новости Крым, 19.08.2025
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
Апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.По информации министерства, воспитатели сначала пройдут специальные семинары, а затем начнут заниматься с детьми по материалам, которые подготовил Институт изучения детства, семьи и воспитания.Занятия рассчитаны на детей от 3 до 7 лет. Темы будут касаться семьи и дружбы, общения, доброты, честности, справедливости, милосердия, а также уважения к культуре и истории России. Материалы разработаны в игровой форме – с картинками, заданиями и интерактивными элементами.Проект на начальном этапе запустят в 22 регионах, среди них Москва, Краснодарский край, Пермский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, Донецкая и Луганская народные республики.В Минпросвещения отметили, что принятие решения о внедрении проекта во всех детских садах страны будет зависеть от результатов апробации.Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение", который помогает прививать детям семейные ценности. По словам заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Ильи Донченко, в России семья рассматривается как ключевая духовно-нравственная ценность, и поэтому в системе образования республики этому направлению уделяется особое внимание.
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
В детских садах 22 регионов России будут проводить "Разговоры о важном"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Апробация "Разговоров о важном" в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
По информации министерства, воспитатели сначала пройдут специальные семинары, а затем начнут заниматься с детьми по материалам, которые подготовил Институт изучения детства, семьи и воспитания.
"Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру. Поэтому так важно, чтобы воспитание с самого начала было осознанным, бережным и соответствующим возрасту", – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Занятия рассчитаны на детей от 3 до 7 лет. Темы будут касаться семьи и дружбы, общения, доброты, честности, справедливости, милосердия, а также уважения к культуре и истории России. Материалы разработаны в игровой форме – с картинками, заданиями и интерактивными элементами.
Проект на начальном этапе запустят в 22 регионах, среди них Москва, Краснодарский край, Пермский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, Донецкая и Луганская народные республики.
В Минпросвещения отметили, что принятие решения о внедрении проекта во всех детских садах страны будет зависеть от результатов апробации.
Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение
", который помогает прививать детям семейные ценности. По словам заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым Ильи Донченко, в России семья рассматривается как ключевая духовно-нравственная ценность, и поэтому в системе образования республики этому направлению уделяется особое внимание.
