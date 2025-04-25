https://crimea.ria.ru/20250425/buduschee-detey-rossii-zavisit-ot-sistemy-obrazovaniya--chernyshenko-1145973962.html
Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
Россия переживает сегодня очень ответственный период, когда в условиях многих рисков и вызовов особенно важно воспитание молодежи. И каким будет будущее... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T17:31
2025-04-25T17:31
2025-04-25T17:31
севастополь
дмитрий чернышенко
новости севастополя
образование в россии
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141016837_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8c00cac51c6ffa0420eebdd246a50da9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Россия переживает сегодня очень ответственный период, когда в условиях многих рисков и вызовов особенно важно воспитание молодежи. И каким будет будущее российских детей, очень сильно зависит от эффективности работы всей системы образования. Об этом на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Он подчеркнул, что российское общество сегодня живет в очень ответственный для страны период, когда подвиги тех, кто сражался и сейчас сражается за нашу Родину, должны стать для детей уроком чести, достоинства, любви к нашему Отечеству.В этой связи он отметил, что проведение всероссийского мероприятия именно в Севастополе знаково и символично."Поскольку Севастополь – это город русской, российской военно-морской славы. Это главная база нашего Черноморского флота. Севастополь не раз показывал миру, что такое настоящая доблесть. Две обороны Севастополя – во время Крымской и Великой Отечественной войны – они навечно вписаны в историю воинской славы нашей страны", – сказал Чернышенко.Он подчеркнул, что на пути к достижению целей специалисты отрасли сталкиваются сегодня с различными вызовами современного мира: ценностными угрозами, демократическими рисками и технологическими переменами.Исключить риски и развиваться не просто задача системы образования, а основа национальной стратегии. И это особенно важно в сфере, в которую вовлечено более половины жителей страны, отметил Чернышенко.Он добавил, что, по замыслу президента РФ, система образования России должна быть опорой для технологического прорыва, который нужен нашей стране не только для сохранения суверенитета, но и для достижения технологического лидерства.По его словам, выполнению поставленных задач служит такая миссия педагогов, как обучать и воспитывать профессионалов и патриотов России, сохраняющих традиции."Будущее наших детей очень сильно зависит от того, насколько мы с вами будем эффективно работать", – подчеркнул Чернышенко.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского совещания региональных министров образования сообщил, что в России с 2026 года в 5 – 7 классах в рамках школьной программы будет преподаваться новый предмет, на котором будут изучать в том числе подвиги героев СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 маяШкольную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентябряКравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141016837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d6150990cd0b5dcd76f027e745c0214.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дмитрий чернышенко, новости севастополя, образование в россии, общество, новости крыма
Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко
Будущее детей России зависит от эффективности работы всей системы образования – Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Россия переживает сегодня очень ответственный период, когда в условиях многих рисков и вызовов особенно важно воспитание молодежи. И каким будет будущее российских детей, очень сильно зависит от эффективности работы всей системы образования. Об этом на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Он подчеркнул, что российское общество сегодня живет в очень ответственный для страны период, когда подвиги тех, кто сражался и сейчас сражается за нашу Родину, должны стать для детей уроком чести, достоинства, любви к нашему Отечеству.
"Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами – это национальная цель, которую нам поставил наш президент Владимир Владимирович Путин… Наша цель не только давать знания ребятам, но и твердые национальные ориентиры", – сказал зампред правительства России.
В этой связи он отметил, что проведение всероссийского мероприятия именно в Севастополе знаково и символично.
"Поскольку Севастополь – это город русской, российской военно-морской славы. Это главная база нашего Черноморского флота. Севастополь не раз показывал миру, что такое настоящая доблесть. Две обороны Севастополя – во время Крымской и Великой Отечественной войны – они навечно вписаны в историю воинской славы нашей страны", – сказал Чернышенко.
Он подчеркнул, что на пути к достижению целей специалисты отрасли сталкиваются сегодня с различными вызовами современного мира: ценностными угрозами, демократическими рисками и технологическими переменами.
Исключить риски и развиваться не просто задача системы образования, а основа национальной стратегии. И это особенно важно в сфере, в которую вовлечено более половины жителей страны, отметил Чернышенко.
Он добавил, что, по замыслу президента РФ, система образования России должна быть опорой для технологического прорыва, который нужен нашей стране не только для сохранения суверенитета, но и для достижения технологического лидерства.
"Это тоже совершенно важная стратегическая задача. Здесь в целом все выглядит достаточно позитивно и удовлетворительно: Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования и в топ-8 стран по объему научных исследований. Но это очень конкурентная среда. И нам нужно очень сильно стараться, чтобы это лидерство укрепить и сохранить", – сказал Чернышенко.
По его словам, выполнению поставленных задач служит такая миссия педагогов, как обучать и воспитывать профессионалов и патриотов России, сохраняющих традиции.
"Будущее наших детей очень сильно зависит от того, насколько мы с вами будем эффективно работать", – подчеркнул Чернышенко.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского совещания региональных министров образования сообщил
, что в России с 2026 года в 5 – 7 классах в рамках школьной программы будет преподаваться новый предмет, на котором будут изучать в том числе подвиги героев СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: