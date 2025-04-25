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Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко

Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Будущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко

Россия переживает сегодня очень ответственный период, когда в условиях многих рисков и вызовов особенно важно воспитание молодежи. И каким будет будущее... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T17:31

2025-04-25T17:31

2025-04-25T17:31

севастополь

дмитрий чернышенко

новости севастополя

образование в россии

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Россия переживает сегодня очень ответственный период, когда в условиях многих рисков и вызовов особенно важно воспитание молодежи. И каким будет будущее российских детей, очень сильно зависит от эффективности работы всей системы образования. Об этом на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Он подчеркнул, что российское общество сегодня живет в очень ответственный для страны период, когда подвиги тех, кто сражался и сейчас сражается за нашу Родину, должны стать для детей уроком чести, достоинства, любви к нашему Отечеству.В этой связи он отметил, что проведение всероссийского мероприятия именно в Севастополе знаково и символично."Поскольку Севастополь – это город русской, российской военно-морской славы. Это главная база нашего Черноморского флота. Севастополь не раз показывал миру, что такое настоящая доблесть. Две обороны Севастополя – во время Крымской и Великой Отечественной войны – они навечно вписаны в историю воинской славы нашей страны", – сказал Чернышенко.Он подчеркнул, что на пути к достижению целей специалисты отрасли сталкиваются сегодня с различными вызовами современного мира: ценностными угрозами, демократическими рисками и технологическими переменами.Исключить риски и развиваться не просто задача системы образования, а основа национальной стратегии. И это особенно важно в сфере, в которую вовлечено более половины жителей страны, отметил Чернышенко.Он добавил, что, по замыслу президента РФ, система образования России должна быть опорой для технологического прорыва, который нужен нашей стране не только для сохранения суверенитета, но и для достижения технологического лидерства.По его словам, выполнению поставленных задач служит такая миссия педагогов, как обучать и воспитывать профессионалов и патриотов России, сохраняющих традиции."Будущее наших детей очень сильно зависит от того, насколько мы с вами будем эффективно работать", – подчеркнул Чернышенко.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского совещания региональных министров образования сообщил, что в России с 2026 года в 5 – 7 классах в рамках школьной программы будет преподаваться новый предмет, на котором будут изучать в том числе подвиги героев СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 маяШкольную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентябряКравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дмитрий чернышенко, новости севастополя, образование в россии, общество, новости крыма