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Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая
Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая
Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в том числе в проекте "Без срока давности" и "Бессмертный полк", должны принять участие как можно больше... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T11:55
2025-04-25T11:55
2025-04-25T11:55
сергей кравцов
высшее образование
образование в россии
80 лет победы
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севастополь
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минпросвещения рф
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в том числе в проекте "Без срока давности" и "Бессмертный полк", должны принять участие как можно больше школьников и студентов. Об этом в Севастополе заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском совещании министров образования в Севастополе.Министр назвал проведение мероприятий, посвященных 80-ю Победы в Великой Отечественной войне, с участием школьников, студентов и сотрудников образовательных организации одной из ключевых задач на ближайшее время."Поэтому вот все те мероприятия, которые есть… просьба максимально подойти здесь ответственно, неформально. Обращаю на это внимание", – поручил министр.В Севастополе продолжает работу Всероссийское совещание региональных министров образования. На пленарном заседании утром в пятницу подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период. Мероприятия проходят в детском центре "Корсунь" – филиале МДЦ "Артек" в Севастополе.В совещании участвуют руководители или представители министерств образования всех 89 регионов страны, а также руководство всех 36 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы
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сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, 80 лет победы, новости севастополя, севастополь, крым, минпросвещения рф
Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая
В мероприятиях ко Дню Победы должны принять участие как можно больше школьников – Кравцов
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в том числе в проекте "Без срока давности" и "Бессмертный полк", должны принять участие как можно больше школьников и студентов. Об этом в Севастополе заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском совещании министров образования в Севастополе.
"Нужно, чтобы как можно больше школьников приняли участие в этих мероприятиях, в том числе в проекте "Без срока давности" и в "Бессмертный полк". Принято решение: там, где очно можно его провести по решению губернаторов, там провести очно. Там, где нет, значит, в дистанционном формате", – сказал Кравцов, подчеркнув, что обращается ко всем регионам и в том числе ректорам педагогических вузов.
Министр назвал проведение мероприятий, посвященных 80-ю Победы в Великой Отечественной войне, с участием школьников, студентов и сотрудников образовательных организации одной из ключевых задач на ближайшее время.
"Поэтому вот все те мероприятия, которые есть… просьба максимально подойти здесь ответственно, неформально. Обращаю на это внимание", – поручил министр.
В Севастополе продолжает работу Всероссийское совещание региональных министров образования. На пленарном заседании утром в пятницу подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период. Мероприятия проходят в детском центре "Корсунь" – филиале МДЦ "Артек" в Севастополе.
В совещании участвуют руководители или представители министерств образования всех 89 регионов страны, а также руководство всех 36 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения РФ.
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