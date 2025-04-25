https://crimea.ria.ru/20250425/kravtsov-poruchil-maksimalno-privlech-shkolnikov-k-meropriyatiyam-k-9-maya-1145963802.html

Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая

Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Кравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 мая

Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в том числе в проекте "Без срока давности" и "Бессмертный полк", должны принять участие как можно больше... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T11:55

2025-04-25T11:55

2025-04-25T11:55

сергей кравцов

высшее образование

образование в россии

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минпросвещения рф

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в том числе в проекте "Без срока давности" и "Бессмертный полк", должны принять участие как можно больше школьников и студентов. Об этом в Севастополе заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском совещании министров образования в Севастополе.Министр назвал проведение мероприятий, посвященных 80-ю Победы в Великой Отечественной войне, с участием школьников, студентов и сотрудников образовательных организации одной из ключевых задач на ближайшее время."Поэтому вот все те мероприятия, которые есть… просьба максимально подойти здесь ответственно, неформально. Обращаю на это внимание", – поручил министр.В Севастополе продолжает работу Всероссийское совещание региональных министров образования. На пленарном заседании утром в пятницу подводят итоги работы за подходящий к концу учебный год и обсуждают приоритеты деятельности на следующий период. Мероприятия проходят в детском центре "Корсунь" – филиале МДЦ "Артек" в Севастополе.В совещании участвуют руководители или представители министерств образования всех 89 регионов страны, а также руководство всех 36 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в Крыму Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы Маргарита Симоньян назвала связь между Пасхой и Днем Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, высшее образование, образование в россии, 80 лет победы, новости севастополя, севастополь, крым, минпросвещения рф