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Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября

Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T13:06

2025-04-14T13:06

2025-04-14T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство просвещения россии, минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, егэ, дети