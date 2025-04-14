Рейтинг@Mail.ru
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/shkolnuyu-programmu-sinkhroniziruyut-s-zadaniyami-ege-i-oge-s-1-sentyabrya--1145655557.html
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T13:06
2025-04-14T13:06
россия
новости
министерство просвещения россии
минпросвещения рф
образование в крыму и севастополе
образование в россии
егэ
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28062bc2205652dd5d2c67da68e1d7b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fc4c15e7ae77d9878d59b0f91a51229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, министерство просвещения россии, минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, егэ, дети
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября

В России с 1 сентября школьную программу приведут в соответствие с заданиями ЕГЭ и ОГЭ

13:06 14.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", – сказал заместитель председателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.
Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
В Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
 
РоссияНовостиМинистерство просвещения РоссииМинпросвещения РФОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииЕГЭдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Оперативная обстановка в Курской области - уничтожены 235 боевиков ВСУ
13:50В Крыму снизился уровень преступности
13:30Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
13:14Когда в Симферополе отключат отопление
13:06Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
12:45Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения
12:26Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
12:17Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
12:06Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
11:53Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4
11:46Защищал интересы России: в Советском районе Крыма простились с воином СВО
11:15Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь
11:07В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти
11:00Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
10:51Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
10:35В ДТП в Крыму погибли 4 человека и 9 получили ранения
10:12Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
10:03В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
09:20Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину
09:16Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят
Лента новостейМолния