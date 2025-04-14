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Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T13:06
2025-04-14T13:06
2025-04-14T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияВ Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературыВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году
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россия, новости, министерство просвещения россии, минпросвещения рф, образование в крыму и севастополе, образование в россии, егэ, дети
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
В России с 1 сентября школьную программу приведут в соответствие с заданиями ЕГЭ и ОГЭ