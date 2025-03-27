Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-predlozhili-izmenit-podkhod-k-urokam-russkoy-literatury-1145252983.html
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T07:59
2025-03-27T08:56
крым
юрий поляков
литература
образование в крыму и севастополе
школа
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/02/1114290249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f1fab8ced4a3fa611113291d331dc50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка. Такое мнение в ходе круглого стола высказал учитель русского языка и литературы симферопольской школы № 30 им. А.А. Аматуни, детский писатель Юрий Поляков в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым."Методика преподавания литературы у нас находится в некотором кризисе, потому что мы не учли возрастные особенности ребят, особенности восприятия классического литературного произведения детьми. Учитель должен помогать ребенку их воспринимать, и он должен вести ребенка за собой, а не наоборот, когда дети сами должны найти материал и изложить его", - сказал Поляков.При этом, на уроках сегодня нет хрестоматии, на которую учитель может опереться. И это очень неудобно, когда не у всех есть тексты произведений в сокращенном варианте, с комментариями, чтобы открыть нужную страницу и прочитать.По мнению учителя, многие произведения в школьной программе сложны и детям непонятны.У современных детей есть интернет, но этого мало для понимания исторической основы произведения и значения многих слов, для этого нужен определенный читательский опыт, но у детей он не сформирован, считает педагог.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Также в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деятели культуры достойны высокого признания государства – ПутинВ ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/02/1114290249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ce4726e0519faecb4f4a357c6191ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий поляков, литература, образование в крыму и севастополе, школа, мнения, новости крыма
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы

В Крыму предложили изменить подход к урокам литературы и вернуть хрестоматии

07:59 27.03.2025 (обновлено: 08:56 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКнига А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка. Такое мнение в ходе круглого стола высказал учитель русского языка и литературы симферопольской школы № 30 им. А.А. Аматуни, детский писатель Юрий Поляков в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Методика преподавания литературы у нас находится в некотором кризисе, потому что мы не учли возрастные особенности ребят, особенности восприятия классического литературного произведения детьми. Учитель должен помогать ребенку их воспринимать, и он должен вести ребенка за собой, а не наоборот, когда дети сами должны найти материал и изложить его", - сказал Поляков.
При этом, на уроках сегодня нет хрестоматии, на которую учитель может опереться. И это очень неудобно, когда не у всех есть тексты произведений в сокращенном варианте, с комментариями, чтобы открыть нужную страницу и прочитать.
По мнению учителя, многие произведения в школьной программе сложны и детям непонятны.
"Не соглашусь с теми, кто предлагает оставить эти произведения на потом, заменить пока произведениями более понятными. Потому что классическая литература формирует мировоззрение, ментальность, то, что мы называем внутренним русским миром. Без русской литературы мы перестанем быть русским миром, а будем просто русскоязычными", - убежден Поляков.
У современных детей есть интернет, но этого мало для понимания исторической основы произведения и значения многих слов, для этого нужен определенный читательский опыт, но у детей он не сформирован, считает педагог.
Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Также в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин
В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса
 
КрымЮрий ПоляковЛитератураОбразование в Крыму и СевастополеШколаМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Четыре туриста погибли при сходе лавины на перевале Дядя Ваня
14:10Беспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
14:05Батискаф с туристами затонул в Египте – погибли 4 россиянина
14:04Что даст Крыму возобновление зерновой сделки
13:46США хотят все полезные ископаемые Украины: опубликован новый проект
13:38Бродячая собака нападает на людей в Старом Крыму - за дело взялся СК
13:27Пункт управления БПЛА и 190 боевиков разбиты в Курской области за сутки
13:16Внук де Голля в Крыму: российская "угроза" для Европы – ложь
13:04В Крыму за год национализировали более 900 объектов
12:39Каким будет урожай зерновых в Крыму
12:22Сбил росгвардейца и скинул амфетамин: в Крыму осудили наркоторговца
12:14Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
12:07Крымский мост: очередь выросла в 3,5 раза
11:59В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом
11:46В Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплаты
11:26В Симферополе до лета закроют проезд по улице Крылова
11:25Матвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблем
11:15Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком
11:10Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте
11:06Спецслужбы Украины хотят получить доступ к секретным данным России – ФСБ
Лента новостейМолния