https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-predlozhili-izmenit-podkhod-k-urokam-russkoy-literatury-1145252983.html
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T07:59
2025-03-27T07:59
2025-03-27T08:56
крым
юрий поляков
литература
образование в крыму и севастополе
школа
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/02/1114290249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f1fab8ced4a3fa611113291d331dc50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка. Такое мнение в ходе круглого стола высказал учитель русского языка и литературы симферопольской школы № 30 им. А.А. Аматуни, детский писатель Юрий Поляков в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым."Методика преподавания литературы у нас находится в некотором кризисе, потому что мы не учли возрастные особенности ребят, особенности восприятия классического литературного произведения детьми. Учитель должен помогать ребенку их воспринимать, и он должен вести ребенка за собой, а не наоборот, когда дети сами должны найти материал и изложить его", - сказал Поляков.При этом, на уроках сегодня нет хрестоматии, на которую учитель может опереться. И это очень неудобно, когда не у всех есть тексты произведений в сокращенном варианте, с комментариями, чтобы открыть нужную страницу и прочитать.По мнению учителя, многие произведения в школьной программе сложны и детям непонятны.У современных детей есть интернет, но этого мало для понимания исторической основы произведения и значения многих слов, для этого нужен определенный читательский опыт, но у детей он не сформирован, считает педагог.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Также в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деятели культуры достойны высокого признания государства – ПутинВ ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/02/1114290249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ce4726e0519faecb4f4a357c6191ae4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, юрий поляков, литература, образование в крыму и севастополе, школа, мнения, новости крыма
В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы
В Крыму предложили изменить подход к урокам литературы и вернуть хрестоматии
07:59 27.03.2025 (обновлено: 08:56 27.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым
. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка. Такое мнение в ходе круглого стола высказал учитель русского языка и литературы симферопольской школы № 30 им. А.А. Аматуни, детский писатель Юрий Поляков в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Методика преподавания литературы у нас находится в некотором кризисе, потому что мы не учли возрастные особенности ребят, особенности восприятия классического литературного произведения детьми. Учитель должен помогать ребенку их воспринимать, и он должен вести ребенка за собой, а не наоборот, когда дети сами должны найти материал и изложить его", - сказал Поляков.
При этом, на уроках сегодня нет хрестоматии, на которую учитель может опереться. И это очень неудобно, когда не у всех есть тексты произведений в сокращенном варианте, с комментариями, чтобы открыть нужную страницу и прочитать.
По мнению учителя, многие произведения в школьной программе сложны и детям непонятны.
"Не соглашусь с теми, кто предлагает оставить эти произведения на потом, заменить пока произведениями более понятными. Потому что классическая литература формирует мировоззрение, ментальность, то, что мы называем внутренним русским миром. Без русской литературы мы перестанем быть русским миром, а будем просто русскоязычными", - убежден Поляков.
У современных детей есть интернет, но этого мало для понимания исторической основы произведения и значения многих слов, для этого нужен определенный читательский опыт, но у детей он не сформирован, считает педагог.
Ранее сообщалось
, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Также в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: