https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-predlozhili-izmenit-podkhod-k-urokam-russkoy-literatury-1145252983.html

В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы

В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы

Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T07:59

2025-03-27T07:59

2025-03-27T08:56

крым

юрий поляков

литература

образование в крыму и севастополе

школа

мнения

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111429/02/1114290249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f1fab8ced4a3fa611113291d331dc50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка. Такое мнение в ходе круглого стола высказал учитель русского языка и литературы симферопольской школы № 30 им. А.А. Аматуни, детский писатель Юрий Поляков в ходе круглого стола "Курс на чтение или как вернуть детям любовь к книге" в пресс-центре РИА Новости Крым."Методика преподавания литературы у нас находится в некотором кризисе, потому что мы не учли возрастные особенности ребят, особенности восприятия классического литературного произведения детьми. Учитель должен помогать ребенку их воспринимать, и он должен вести ребенка за собой, а не наоборот, когда дети сами должны найти материал и изложить его", - сказал Поляков.При этом, на уроках сегодня нет хрестоматии, на которую учитель может опереться. И это очень неудобно, когда не у всех есть тексты произведений в сокращенном варианте, с комментариями, чтобы открыть нужную страницу и прочитать.По мнению учителя, многие произведения в школьной программе сложны и детям непонятны.У современных детей есть интернет, но этого мало для понимания исторической основы произведения и значения многих слов, для этого нужен определенный читательский опыт, но у детей он не сформирован, считает педагог.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них - отечественная и мировая классика, научно-популярная литература. Также в Крым поступили новые учебники истории с разделом об СВО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деятели культуры достойны высокого признания государства – ПутинВ ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий поляков, литература, образование в крыму и севастополе, школа, мнения, новости крыма