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Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин

Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин

Деятели культуры в России достойны высокого признания государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения премий за... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T17:08

2025-03-25T17:08

2025-03-25T17:08

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Деятели культуры в России достойны высокого признания государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения премий за 2024 год молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношестваОн поздравил лауреатов с заслуженным званием и пожелал им новых успехов.Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и руководителю коллектива Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.Каждый год 25 марта в России отмечается День работника культуры, посвященный деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и других специалистам, занимающимся сохранением и приумножением культурного наследия страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культурыИскусство в массы: какое развитие получила культура Крыма?Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, культура, награды