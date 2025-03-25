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Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин
Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин
Деятели культуры в России достойны высокого признания государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения премий за... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T17:08
2025-03-25T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Деятели культуры в России достойны высокого признания государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения премий за 2024 год молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношестваОн поздравил лауреатов с заслуженным званием и пожелал им новых успехов.Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и руководителю коллектива Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.Каждый год 25 марта в России отмечается День работника культуры, посвященный деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и других специалистам, занимающимся сохранением и приумножением культурного наследия страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культурыИскусство в массы: какое развитие получила культура Крыма?Более 4 млрд рублей выделят на развитие культуры в Крыму
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, культура, награды
Деятели культуры достойны высокого признания государства – Путин

Путин: деятели культуры достойны высокого признания государства и общества

17:08 25.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Деятели культуры в России достойны высокого признания государства и общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках церемонии вручения премий за 2024 год молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношества
"Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием – это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Каждый, кто присутствует в этом зале, в полной мере относится к их числу. Вы держите связь времен и поколений, наполняете атмосферу культурной среды светом своего вдохновения и созидания, даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу и, безусловно, достойны высокого признания государства и общества", – цитирует президента пресс-служба Кремля.
Он поздравил лауреатов с заслуженным званием и пожелал им новых успехов.
Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.
За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и руководителю коллектива Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.
Каждый год 25 марта в России отмечается День работника культуры, посвященный деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и других специалистам, занимающимся сохранением и приумножением культурного наследия страны.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияКультураНаграды
 
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