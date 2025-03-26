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Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций
Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку заявил, что перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T22:24
2025-03-26T22:26
марко рубио
новости
черное море
россия
сша
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку заявил, что перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море включает снятие с России введенных европейских санкций.Также он выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.Рубио также отметил, что Штаты продолжают консультации с Москвой и Киевом, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций сторон.Накануне в Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США. Также РФ и США согласовали список объектов для временного моратория на удары по энергосистемамЭкспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявлениеМожет ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и СШАНа каких условиях Россия может согласиться на перемирие на Украине
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марко рубио, новости, черное море, россия, сша, переговоры, украина
Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций

Условия России по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций ЕС – Белый дом

22:24 26.03.2025 (обновлено: 22:26 26.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку заявил, что перечень выдвинутых РФ требований по мораторию на удары в Черном море включает снятие с России введенных европейских санкций.
"Мы собираемся это оценить. Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу", – цитирует Рубио РИА Новости.
Также он выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.
"Санкции – это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования", – подчеркнул госсекретарь США.
Рубио также отметил, что Штаты продолжают консультации с Москвой и Киевом, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций сторон.
Накануне в Кремле опубликовали официальное заявление по итогам встречи экспертных групп России и США. Также РФ и США согласовали список объектов для временного моратория на удары по энергосистемам
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
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