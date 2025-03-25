https://crimea.ria.ru/20250325/moskva-podderzhivaet-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki---lavrov-1145213991.html

Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде

Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T14:05

2025-03-25T14:05

2025-03-25T15:32

переговоры

сергей лавров

россия

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зерновая сделка

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.По его словам, Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада". При этом Москва требует четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы (так называемой зерновой сделки). Такие гарантии могут быть только результатом приказа из Вашингтона главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подчеркнул министр. Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, сергей лавров, россия, сша, новости, политика, зерновая сделка, черное море, безопасность