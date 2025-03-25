https://crimea.ria.ru/20250325/moskva-podderzhivaet-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki---lavrov-1145213991.html
Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T14:05
2025-03-25T14:05
2025-03-25T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.По его словам, Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада". При этом Москва требует четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы (так называемой зерновой сделки). Такие гарантии могут быть только результатом приказа из Вашингтона главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подчеркнул министр. Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, сергей лавров, россия, сша, новости, политика, зерновая сделка, черное море, безопасность
Безопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
На переговорах в Эр-Рияде обсуждалась тема безопасного судоходства в Черном море
14:05 25.03.2025 (обновлено: 15:32 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"Обсуждались там, как и условились (президент РФ Владимир -ред.) Путин и (президент США Дональд -ред.) Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море. Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы", - сказал Лавров.
По его словам, Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада". При этом Москва требует четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы (так называемой зерновой сделки). Такие гарантии могут быть только результатом приказа из Вашингтона главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подчеркнул министр.
Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.
Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.
Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.
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